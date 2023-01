¿Por qué se nos dificulta tanto ahorrar nuestro dinero?

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y su último reporte con respecto al ahorro, seis de cada 10 personas adultas en nuestro país (casi 42 millones) no llevan un registro de sus gastos mensuales; mientras que el 44 por ciento de las que sí ahorran lo hacen a través de mecanismos no formales, como guardar en casa dinero en efectivo (65%) o participar en tandas (32%).

Pero esta no es una buena forma de cuidar tus finanzas, pues de acuerdo con Jorge Mata Vargas, empresario y experto en el tema, hay otros métodos más simples para ahorrar, cuidar el dinero y tener una mejor salud financiera.

Señaló que se debe partir de los mitos y hablar de las realidades: “el ahorro no es guardar lo que nos sobra, es destinar un porcentaje fijo para ese fin”.

Comentó que para iniciar es necesario que el usuario sepa cuánto gasta al mes y cuánto gana, además de analizar cuánto se puede ahorrar sin que se convierta en un problema financiero o un desajuste de los gastos corrientes.

¿Cuánto ahorrar y cómo hacerlo?

En cuanto se tenga está información se puede hacer una agenda o calendario para anotar metas de ahorro a corto, mediano y largo plazos; incluso hacer uso de la tecnología para tener recordatorios es una buena medida, sin olvidar tener presente cuál será el objetivo, quizá vacaciones, un auto, expandir un negocio, etcétera.

Mata Vargas dijo que hay que aprender a controlar y analizar los gastos, ya que no deben de exceder de los ingresos mensuales; por ejemplo, si percibimos seis mil 223 pesos al mes y tenemos 2 mil pesos en gastos fijos mensuales, quedan libres cuatro mil 200 pesos, entonces lo más sano es que los gastos no sean mayores a los cuatro mil 200 pesos.

Ahora bien, para el ahorro el mínimo se aconseja el 10% de los ingresos libres, lo que quiere decir que cada mes se deberán guardar 410 pesos, pero hay una regla que algunos empresarios conocen y aplican, a la que le llaman “50, 20, 30”, la cual dice que del total del sueldo hay que destinar 50 por ciento a las necesidades básicas como la comida, renta, escuela, traslados; 20% para el ahorro y el 30% de los ingresos deberá irse a gastos personales, como el pago del gimnasio, salidas al cine u otras actividades.

Mucho ojo con las deudas

Asimismo, contó que las deudas no son enemigas del ahorro ni de la inversión, siempre y cuando el monto o equipo que se adquiera ayude al patrimonio o negocio. En el caso de los empresarios “el control de las deudas lo tenemos que tomar nosotros, no ellas a nosotros“.

Dijo que las deudas no deben superar más del 40% de los ingresos fijos mensuales, contemplando por supuesto los gastos fijos que se tengan.

Mencionó que los créditos son herramientas que le permiten crecer a los empresarios de todos los tamaños, pero el secreto está en calcular y gestionar qué tanto sumará a la empresa el endeudamiento.

Destacó que para quienes perciben ingresos variables, en cuanto a las deudas deben ser más cuidadosos para que los créditos no se vuelvan un dolor de cabeza: “Lo importante aquí es ser responsables con los gastos e ingresos y actualmente los tiempos no están para adquirir una deuda que no necesitamos“, agregó.

El camino a la inversión

De igual manera invitó a los usuarios a que dejen de guardar el dinero debajo del colchón y eviten tener cantidades mayores a los cinco mil pesos en casa, pues la opción más segura es que los recursos estén en una institución bancaria.

Otro consejo que el empresario compartió fue para todos aquellos que tienen un trabajo y salario fijos, ya que cuentan con la posibilidad de iniciar un negocio y comenzar a generar ingresos adicionales a partir de su sueldo, sin olvidar los compromiso de pagos y gastos: “Hay que fincar una idea, hacer una análisis de mercado y tener las bases para emprender“.

Lo anterior, dijo, porque según su experiencia el tiempo estimado en el que un empresario recupera su inversión inicial en un negocio es mínimo de dos años, por lo que aseguró que de elegir emprender al mismo tempo que laborar es un camino complicado, pero que a futuro tiene grandes recompensas.

Por su parte, Alejandro Villaseñor, titular de la Condusef Morelos, puso a disposición se los usuarios las redes sociales de comisión y la oficina en Cuernavaca para que se acerquen a preguntar todas las dudas que tienen en cuanto al ahorro y las medidas que pueden aplicar para cuidar su dinero durante el 2023.

Entre ellas está aprender a diferenciar las necesidades de los deseos en cuanto a compras, además de que es fundamental que para que los ahorros estén a salvo es necesario que nunca se comparta información personal y privada con respecto a las cuentas de banco que se tengan.

Explicó que para quienes aún no se han gastado el aguinaldo, pueden empezar con ese recurso y para el 2023 iniciar formalmente el ahorro.







