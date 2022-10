Ben Bernanke, Douglas W. Diamond y Philip H. Dybvig ganan el Nobel de Economía

El Nobel de Economía es para Ben Bernanke, Douglas W. Diamond y Philip H. Dybvig por investigar "los bancos y las crisis financieras", informó la Real Academia de las Ciencias sueca.

Los premiados este año han mejorado significativamente nuestra comprensión del papel de los bancos en la economía, particularmente durante las crisis financieras, así como la forma de regular los mercados financieros.

Análisis de la Gran Depresión

Los ganadores están en el origen de la investigación sobre los bancos a principios de la década de 1980.

"Sus análisis han sido de gran importancia práctica para regular los mercados financieros y hacer frente a las crisis financieras", agregó la institución sueca.

Bernanke en concreto analizó la Gran Depresión de los años 30, la peor crisis económica de la historia moderna" y demostró cómo los bancos fueron un factor decisivo para que la crisis se hiciera tan profunda y prolongada.

"Cuando los bancos colapsaron, se perdió información valiosa sobre los prestatarios y no se pudo recrear rápidamente. La capacidad de la sociedad para canalizar el ahorro hacia inversiones productivas se vio así severamente disminuida", comentó la academia sobre la investigación de Bernanke.

Además, su análisis mostró qué factores fueron importantes en la caída del Producto Interior Bruto y descubrió que los factores que estaban directamente relacionados con los bancos en quiebra representaban la mayor parte de la recesión que continuó después.

¿Por qué existen los bancos?

En cuanto a Diamond y Dybvig el galardón se les concede porque desarrollaron modelos teóricos que explican por qué existen los bancos, cómo su papel en la sociedad los hace vulnerables a los rumores sobre su inminente colapso y cómo la sociedad puede disminuir esta vulnerabilidad.

Ambos presentaron una solución a la vulnerabilidad bancaria, en forma de seguro de depósitos del gobierno.

"Cuando los depositantes saben que el estado ha garantizado su dinero, ya no necesitan correr al banco tan pronto como comienzan los rumores sobre una quiebra bancaria", dijo el jurado sueco.

Por otro lado, Diamond también mostró cómo los bancos desempeñan una función socialmente importante. Como intermediarios entre los ahorradores y los prestatarios.

"Los bancos están mejor preparados para evaluar la solvencia de los prestatarios y garantizar que los préstamos se utilicen para buenas inversiones", señaló la Academia.

El galardón es el último de los Premios Nobel anunciado, tras comunicarse la semana pasada los premiados en las categorías de Medicina, Física, Química, Literatura y de la Paz y será entregado, como los demás, el próximo 10 de diciembre.









