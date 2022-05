Nasdaq cae un 4% tras la subida de tipos de la Fed

El índice de Wall Street compuesto del mercado Nasdaq, perdía a media jornada de este jueves un 4.6 por ciento luego de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, no lograra aliviar las expectativas de los inversores de mayores aumentos de las tasas de interés este año.

El Nasdaq, con fuerte presencia tecnológica, se encaminaba a borrar todas sus ganancias en la sesión previa, con la empresa matriz de Google, Alphabet Inc, Apple Inc, Microsoft Corp, Meta Platforms, Tesla Inc. y Amazon.com cayendo entre 4.5 y 6.5 por ciento.

Por otro lado, los 11 principales sectores del S&P bajaban con el de consumo discrecional perdiendo cerca del 5 por ciento.

El referencial S&P 500 registró su mayor alza porcentual diaria en casi dos años el miércoles, luego de que la Fed subió la tasa de interés en 50 puntos básicos como se esperaba y dijo que comenzaría a reducir su cartera de activos de 9 billones de dólares en junio en un esfuerzo para contener la inflación.

Powell descartó explícitamente subir las tasas en 75 puntos básicos en una próxima reunión de la Fed el 15 de junio, calmando los temores de un ajuste agresivo de la política monetaria, sin embargo, el jueves, los operadores estimaban un 75 por ciento de probabilidades de un aumento en esos puntos.

Pese a la baja del mercado, Twitter Inc subía un 3.7 por ciento, ya que Elon Musk obtuvo 7 mil 140 millones de dólares en financiación de un grupo de inversores.

Estos movimientos se producen después de un importante repunte de las acciones el miércoles tras el anuncio del alza de las tasas de interés por parte de la Fed.

Se trata de la mayor subida de tipos en más de dos décadas, ya que la última vez que el banco central estadounidense anunció un incremento de medio punto fue en el año 2000.

No obstante, los inversores apuestan a que la Fed pueda frenar la inflación sin causar una recesión.

Con información de EFE