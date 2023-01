Morelenses consumieron más pan en Navidad y Año Nuevo

Jorge Hernández, representante de los Productores de Pan Artesanal en Cuernavaca detalló que con la venta de baguette durante las fiestas decembrinas aumentó un 25 por ciento en comparación con el 2021.

Detalló que estas ventas tienen a los productores entusiasmados, "nos fue bastante bien, tuvo un repunte importante porque el año pasado las ventas se incrementaron únicamente el 15 por ciento y en este año que terminó se incrementó un 25 por ciento". También comentó que el sector ha ido recuperando su estabilidad porque al comparar la venta del 2022 con la del 2020, hay un incremento en las ventas de cerca del 50 por ciento.

Hernández señaló que gracias a que la economía poco a poco se ha ido recuperando, los comerciantes han podido tener mayores ganancias, aclaró que no quiere afirmar que el sector tiene cubiertas sus expectativas, únicamente ha mejorado su situación comercial. Ya que durante el 2022 se enfrentaron a la inflación y el alza en los insumos, la cual obligó a los panaderos a sacrificar sus ganancias y absorber los incrementos con tal de no hacer ajustes mayores y perjudicar a sus clientes.

En este sentido, dijo que a pesar del incremento que se ha registrado en el huevo (insumo básico para la elaboración de pan), que fue de entre cinco y seis pesos en este inicio del 2023, el pan por el momento no tendrá un ajuste en su precio: "vamos a esperar, no queremos sorpresas, ahorita no habrá aumentos", aseguró Jorge Hernández.

Informó que después de las fiestas tuvieron una merma de menos del tres por ciento en el baguette, sin embargo, aclaró que este pan no se desperdicia ni se desecha, se dona a instituciones y organizaciones civiles que lo hacen llegar a quienes más lo necesitan; esta actividad que también beneficia a los grupos vulnerables durante estas fechas.

Por último, pronóstico que para la venta de la rosca de reyes tendrán una buena respuesta por parte de los consumidores a pesar de que subirá su precio por lo menos un 15 por ciento, debido al precio que tienen los higos y acitrón, pues el mercado los ha valorado como productos de importación: "estamos contentos con la venta y aún más con lo que viene con la rosca de reyes, que es donde tenemos un poco más de ganancia", concluyó.











