Miles buscan las mejores ofertas para el regreso a clases

Los estudiantes regresan a las aulas este 29 de agosto y padres de familia salen a hacer sus compras de último momento, si a usted también le agarraron las prisas los lugares en los que seguro podrá encontrar lo que busca y que mantiene horarios más amplios de servicio son:

El puente del Dragón

Plaza Degollado

Mercado Adolfo López Mateos

Además, en estos sitios podrán encontrar variedad de precios y adquirir desde una pieza.

El centro de Cuernavaca es el lugar ideal en el que puedas buscar tus faltantes para este regreso a clases, sin embargo no olvides llevar efectivo, ya que en algunos comercios no cuentan con terminales bancarias, por lo que es importante que preguntes qué opción de pago manejan, y si pagar con tarjeta no te significa un cargo extra, porque a pesar de estar prohibido, algunos comercios aplican un porcentaje extra.

De igual forma, toma en cuenta que varios comerciantes ambulantes le han apostado a la venta de útiles escolares, pero no todos ofertan productos originales, por lo que te invitamos a poner atención.

Recuerda incrementar el presupuesto que habías hecho hasta antes de las vacaciones, ya que seguramente los precios no son los mismos, ya que México registró una inflación del 8.62 por ciento en la primera quincena de agosto, por lo que el costo de algunos productos escolares se elevaron desde 5 hasta 15 pesos.

Para evitar caer en abusos por parte de los comerciantes, debido a la premura en tus compras, te sugerimos revisar por lo menos en dos lugares los precios y tomar la decisión más adecuada para tu presupuesto.

Recurrir a las papelerías y comercios establecidos siempre será la mejor opción, ya que en caso de insatisfacción en la compra se puede tener la seguridad de que habrá a quién hacer las reclamaciones pertinentes.

Solicita siempre nota de remisión y revisa que la mercancía esté completa antes de salir del establecimiento, además de buscar calidad y no te dejes llevar por todos aquellos accesorios que, para atraer más ventas, se presentan con imágenes de personajes animados populares, ya que pueden ser costosos y no necesariamente de mejor calidad.

Por ejemplo, un cuaderno de una de las marcas más populares de tamaño profesional con espiral tiene un costo de 38 pesos mientras que el mismo cuaderno con la portada de un personaje famoso está en el mercado en 49 pesos, es decir 11 pesos arriba.

Además, te recomendamos que, en caso de pagos con tarjeta te mantengas al pendiente de que los cargos sean los correctos y solicita tu comprobante para que puedas aclarar posibles dudas.

En caso de que identifiques un abuso en los precios es importante dar parte a las autoridades de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para evitar que siga dando una mala práctica.













