Invierte SAPAC 10.7 mdp en rehabilitar 12 pozos en Cuernavaca

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Cuernavaca, la cual se encuentra a cargo de Demetrio Chavira de la Torre, mencionó que a la fecha se han entregado 12 de los 22 pozos de agua potable que el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), tenía previsto reparar para este 2023; el monto ocupado hasta el momento, es de 10 millones 694 mil pesos.

Los últimos pozos que se entregaron por SAPAC fueron el Antonio Barona 3, Pozo de Lomas de Ahuatlán, Paseo de la Cañada, Pozo Jacarandas, mientras que en proceso se encuentra el de Chipitlán 4 y en la privada de Pedro de Alvarado; Chavira de la Torre mencionó que a la fecha hay un pozo en proceso y dos más por empezar.

En cuánto a los tiempos de retraso, el Secretario mencionó que son entre 10 y 12 días, sin embargo, esto no va a mermar en el presupuesto, ya que no se elevará, y será cubierto por la empresa que tiene la concesión.

“Algunos pozos tenían circunstancias no previstas, por ejemplo Jacarandas ahorita teníamos una tubería severamente dañada, y es un proceso que no se contemplaba, algunos pozos nos hemos retrasado… Estamos con 12 días de retraso, no aumenta el presupuesto, es el mismo costo, el problema es que cada pozo se lleva dos días o un día, y sumados todos estos retrasos, hacen que la calendarización de obras para SAPAC tenga un retraso, lo correcto era llevar dos pozos por semana, desgraciadamente las circunstancias de cada pozo son diferentes”, explicó el funcionario municipal.

Sin embargo, y a pesar de haber concluido los trabajos en el pozo de Jacarandas, la ciudadanía informó que continúan sin servicio de agua potable, por lo que las autoridades del SAPAC solicitaron paciencia, ya que debido a los atrasos en las obras y por la situación en la que se encontraba la tubería, el servicio no ha sido restablecido en su totalidad.

Ante este panorama, el director operativo de SAPAC, Dante Figueroa Castelar, mencionó qué la falta del vital líquido en la zona se debió a la poca coordinación que tuvieron con las autoridades auxiliares de la zona.

“En el caso de ese pozo, tuvimos una descoordinación con el presidente del consejo de participación, sin embargo, lo que vamos a hacer es reforzar los apoyos y abrir un poco más con la delegación, vamos a buscar las opción de llenar los tinacos con el apoyo de los piperos, para que se pueda llevar a segundos niveles”, explicó Figueroa Castelar.

Mencionó que para que el servicio quede operando al 100%, tendrán que pasar un par de días.









