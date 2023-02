Infonavit tiene tres mil millones para créditos de casas y terrenos

Jorge Salgado Ruiz, delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), dijo que son 90 mil las personas en Morelos que están precalificadas para acceder a un crédito de vivienda, ya sea nueva, usada o para la compra de un terreno, incluso la remodelación de su hogar. Para este 2023 se tiene previsto colocar una bolsa de tres mil millones de pesos para estos rubros.

En 2022, el Infonavit reportó ingresos históricos en Morelos con un aumento del 14 por ciento con respecto a 2021, con una recuperación de más de mil 917 millones de pesos, que derivan del cumplimiento en el pago de las cuotas de los trabajadores por parte de las empresas, pago de créditos, así como por multas y recargos. Lo que permite que se pueda seguir teniendo una importante bolsa para otorgar créditos.

“Aportaciones sin crédito (1,115 millones de pesos); Aportaciones con crédito (173 millones 293 mil pesos); Amortización de créditos (616 millones 965 mil pesos); Actualización (788 mil 241 pesos); Recargos (3 millones 362 mil pesos); Multas y otros (6 millones 814 mil pesos)”, es lo que obtuvo como resultado el Infonavit señaló Salgado Ruiz.

El Infonavit exhortó a la población a no caer en fraudes de supuestos gestores que ofrecen tramitar los créditos de manera rápida o que ofrecen dinero o piden dinero a cambio, ya que asegura el trámite puede realizarse directamente y sin intermediarios, por lo que pidió levantar la denuncia correspondiente.

Asimismo el titular de Infonavit en Morelos señaló que para aplicar sus créditos “debe tomar en cuenta que desde septiembre de 2022 ningún constructor de vivienda nueva podrá subir aquellas que no contaban con servicios, además de que no estuviera en un radio no mayor a 2 kilómetros de escuelas, centros de trabajo, centrales de abasto, transporte público”; es decir los constructores deberán garantizar que las propiedades cuenten con todos los servicios.

Estos criterios también se aplican para el caso de viviendas usadas, aclaró, ya que acusó que la lejanía de las construcciones provocan que existan casas en abandono porque la gente no puede dejar las ciudades para habitar su vivienda.

“También que sea una vivienda adecuada, con materiales adecuados, el espacio suficiente, no es solo tener la casa pero sin servicios o acceso a transporte o acceso al trabajo”, sentenció el delegado.







