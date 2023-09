IMIPE defiende sus gastos, aunque 'no son bien vistos'

El titular del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), Marco Antonio Alvear Sánchez señaló que las acusaciones del centro de investigaciones Morelos Rinde Cuentas son falsas, ya que tienen datos alterados con respecto a los gastos declarados de una de las comisionadas.

Señaló que hasta el momento son transparentes con los recursos que utilizan, los cuales mencionó están dentro de la ley.

"Hace énfasis en unas facturas, particularmente en una. Llama mucho la atención de una de las comisionadas, donde sí, efectivamente se erogó un gasto, pero no corresponde a esa cantidad, no hay facturas de 11 mil o 12 mil pesos, creo que ahí hay un error. Vamos a tener ese acercamiento con esta asociación, sé que los gastos de representación no son bien vistos, pero existen y están en la norma", expuso Alvear Sánchez.

Al ser cuestionado sobre si con esto desmiente esas declaraciones, el comisionado presidente refirió que sí, y llamó a la asociación de investigación a que se acerque al IMIPE para solicitar la información correspondiente. Refirió que para que los datos sean verídicos y correctos tendrán que acudir a la fuente.

Alvear Sánchez señaló que buscará una reunión con el titular del centro de investigaciones y con ello aclarar la situación, dijo que se mantienen transparentes y por ello se pudo acceder a la información de la declaración de gastos, ya que el IMIPE tiene otros datos.

Al ser cuestionado sobre si la información está siendo manipulada, el comisionado titular dijo que este podría ser el caso: "Yo creo que sí, en algunos casos hay que decirlo de manera muy puntual. Yo creo que sí, no sabemos qué intereses haya de por medio, yo creo que nosotros estamos trabajando de manera contundente".

Alvear Sánchez señaló que hasta el momento se habló más sobra las cosas negativas, que de las positivas del IMIPE, como abatir el rezago e incrementar el presupuesto del instituto, así como mejorar las condiciones de los trabajadores y otorgar seguridad social.







