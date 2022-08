Feria de Año Nuevo en Jojutla no regresará al centro: Juan Angel

El alcalde Juan Ángel Flores Bustamante informó que la Feria de Año Nuevo de Jojutla seguirá sobre el boulevard Lázaro Cárdenas, tras reunirse con comerciantes que exigían que se volviera a instalar en el centro de la ciudad.

Y es que un grupo de ellos manifestó su interés para regresara al centro e incluso denunciaron haber sido afectados por los representantes del Comité de Comerciantes, quienes les venden los espacios a costos muy altos y si se niegan a pagar son excluidos.

Luego de escucharlos, el edil pidió la lista de los que han participado en esta feria desde los años 2018, 2019 y 2020 para revisar y darles una solución próximamente.

“Yo les digo, con mucho cariño, que no hay forma de regresar al centro. Ya no podemos hablar de un tema religioso porque la feria y la imagen del Señor de Tula se descubre un 14 de septiembre y ya estamos preparando todo para esa fecha. La iglesia católica pidió que se regresara al origen, por lo que la feria de año nuevo ya no tiene tema religioso”.

Recordó que en 1831 se cambió la feria al 1 de enero, porque así convenía a los intereses de los productores de arroz y se dejó de celebrar el 14 de septiembre que corresponde a la fecha de la aparición del Señor de Tula.

Por lo que el alcalde dejó en claro que la feria queda firme y se instalará en el bulevard Lázaro Cárdenas como se ha realizado desde el 2019, ya que es el sitio más viable.

Reveló que a la fecha se han sumado más de 500 personas, entre las que se encuentran vecinos de la localidad y comerciantes que antes se oponían, acordando que la feria permanezca en el sitio que la acoge desde hace tres años.

“Aunque hubo personas que no estuvieron de acuerdo se respeta su opinión para discernir, sin embargo, no se caerá en chantajes. Se preponderará siempre la seguridad de los comerciantes, visitantes y vecinos de la localidad. Seguiremos fortaleciendo las vías de comunicación con todos los rubros de nuestra sociedad”, puntualizó.





