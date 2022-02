Empresarios no pagarán la corrupción del pasado

Ante el temor que en este ejercicio fiscal 2022 el Ayuntamiento de Cuernavaca pudiera incrementar algunos impuestos por la carencia de recursos que existen en las arcas del municipio, la Cámara de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) solicitó a las autoridades capitalinas el paquete económico de este año para hacerle una revisión.

Griselda Hurtado Calderón, presidenta de ese organismo empresarial, aseguró que el gobierno local debe tomar en consideración el alza de precios en los mercados que se generó a consecuencia de la inflación de 2021, para mantener las contribuciones de los empresarios y ciudadanos en general en los mismos parámetros.

“Tiene 10 días que solicitamos la ley de ingresos y esperamos precisamente eso, que no haya incrementos al sector empresarial. Realmente nos preocupa los impuestos porque es una realidad que la ciudad está muy mal económicamente. No tienen finanzas sanas pero nosotros no tenemos por qué pagar los estragos y mal manejo en los recursos que se dio en las administraciones pasadas. Bastante hacemos nosotros como empresarios en seguir manteniendo las fuentes de trabajo”, expresó.

No obstante, aseguro que en breve esta cámara y posiblemente otras más sostendrán un encuentro con el nuevo secretario de Turismo de Cuernavaca, Humberto Paladino Valdovino, con el objetivo de generar las alianzas necesarias para el sector empresarial y que no se incurra en las prácticas del pasado.

“Pediremos que ya no nos sigan hostigando las áreas de licencias y funcionamientos con tantas visitas; eso es lo que esperamos y lo que vamos a exigir porque ahora el sector empresarial está más dispuesto a luchar por lo que es justo”.

También afirmó que los empresarios en la capital necesitan realmente de un apoyo institucional para salir adelante, pues las ventas que se elevaron en diciembre, cayeron con la cuesta de enero, al menos en el sector restaurantero es el más afectado.





