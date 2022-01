¿Por qué está tan alto el precio del limón?

Los frentes fríos que han ingresado en esta temporada al país congelaron la producción del limón y dejaron helados los bolsillos de los ciudadanos, pues el kilo sin semilla llegó a venderse hasta en 45 pesos en el mercado Adolfo López Mateos (ALM), mientras que en los supermercados llegó hasta los 60 pesos.

Luis Torres, un introductor de este fruto en el ALM, aseguró que poco a poco el rendimiento de esta fruta se ha normalizado y a las bodegas ha comenzado a llegar más limón. En el mercado el kilogramo ya se encuentra en 35 pesos, pero en las tiendas departamentales el precio es “altísimo” (50 a 60 pesos), por lo que invitó a la ciudadanía a consumir lo local.

“El efecto del precio es las heladas; entró el frente frío a Veracruz y la capital mundial del cítrico es Martínez de la Torre, entonces había poca fruta y se incrementa el precio. Era más difícil de conseguir y por obvias razones no llenas un camión tan rápido”, comentó al respecto y detalló que fue un baja en la temperatura que se vivió a principio de este año.

Las consecuencias para los introductores se traduce en pérdidas económicas, pues deben invertir más de lo que comúnmente pagan y eso les genera menos ganancias, pues los ciudadanos que anteriormente pagaban entre uno o dos kilos de este fruto ya solo piden uno, mientras que, aquellos que solo se llevaban uno, están pidiendo medio porque no les alcanza.

“Yo por ejemplo, que soy una de las personas que le pone limón a muchos alimentos, he tenido que cambiar mi elección por una comida o fruta de temporada. No me lleve el kilo completo porque estaba muy caro y tenía el dinero ya contado”, comentó una clienta del ALM que se identificó como Emelly.

Otros aseguraron que incluso prefieren esperar a que baje para comprarlo porque no es indispensable para su alimentación, pues consideraron que existen productos de la canasta básica que resultan más elementales, por ejemplo el huevo, la leche y el pan.

En otros estados del país, como Jalisco el el precio llegó a 62.70 pesos, en Ciudad de México alcanzó los 70 pesos, en Tabasco 40 pesos y en Estado de México 50 pesos. Expertos en economía y negocios de la UNAM aseguraron que esta alza es común en esta temporada, pero aseveraron que al alza se le añadió un factor que fue la demanda generada en Estados Unidos por este fruto.











