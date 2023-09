Ejecutivo podría subir impuestos para completar el presupuesto 2024

El encargado de despacho de la Secretaría de Hacienda de Morelos, José Gerardo López Huérfano señaló que los impuestos al sector privado podrían sufrir un ajuste para el próximo año, lo anterior con el objetivo de completar el Presupuesto de Egresos 2024, el cual se tiene contemplado que sea de 36 mil millones de pesos.

El funcionario estatal recordó que para este año tendrán dos mil millones de pesos más proyectados para el ejercicio fiscal, de los cuales mil millones corresponden a libres determinaciones y otros mil millones a fondos federales.

Local Cabildo rechaza presupuesto 2024 para Cuautla

Señaló que, si bien no se tienen contemplados nuevos impuestos o la subida de algunos que afecten la economía de las y los morelenses, esto no podría ser así para el sector privado, pues deben buscar alternativas para cubrir el presupuesto total.

"Actualmente no, no lo tenemos contemplado, no ha sido una política en el Ejecutivo el aumento de impuesto o la creación de nuevos impuestos, sin embargo, en un afán de poder cumplir con todas las necesidades que presentan los organismos pues habría que analizar un escenario posible", expresó López Huérfano y agregó: "Debemos ser prudentes y considerar los incrementos de impuestos sólo en sectores particulares que representen realmente un beneficio al anteproyecto que permita a las dependencias cumplir con sus funciones".

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Descartó que se implemente un reemplacamiento el próximo año, pero los trámites en la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) sí sufrirán un ajuste al alza por la actualización de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

"Claro, de manera natural se tiene una actualización en los importes que están valorados de acuerdo a la UMA, año con año hay una actualización de estos valores y sería el incremento que tendrían los derechos de servicio vehicular", mencionó López Huérfano.

Señaló que para 2024 el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) tendrá un incremento en su presupuesto, pues van a ejercer 450 millones de pesos para el tema del proceso electoral.

Además solicitó mayores recursos el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la Fiscalía General del Estado (FGE) para operar el siguiente año.