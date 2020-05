Demanda CCE buscar nuevas formas para financiamientos

Ante la dimensión de la crisis económica que se vive y que todo apunta a que se agudizará a extremos muy delicados, se requiere que las autoridades federales y estatales sean creativos y establezcan nuevas formas y mecanismos para apoyar de manera real y lo más pronto posible a los aproximadamente 105 mil micro, pequeños, medianos y grandes empresarios, para que se pueda cumplir con el objetivo de mantener la planta productiva y las fuentes de empleo, destacó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Ángel Adame Jiménez.

El dirigente insistió que en la imposición de los requisitos para que los empresarios puedan acceder a los apoyos financieros se está olvidando una parte de la economía, porque las autoridades únicamente le están apostando a quien los cumple en su totalidad, que es lo ideal, pero destacó "no podemos cerrar los ojos que existe una informalidad que está arriba del 42 por ciento en el estado y al no apoyarse a este sector se está olvidando un segmento importante que va a comenzar a sufrir las consecuencias por no tener un apoyo". Por otra parte dijo, los que de una u otra forma ya tenían créditos con Fondo Morelos y que los obtuvieron incluso antes de la pandemia y que lo están pagando.

Ante ello, estimó que estos empresarios que no pueden acceder a dichos apoyos financieros representan aproximadamente un 50 por ciento, por ello recalcó que es una cantidad importante.

Ante este panorama y luego de que, Ana Cecilia Rodríguez González, destacó se han dispersado apoyos financieros por 5 millones de pesos a empresarios de Morelos, el presidente del CCE puso en claro que tomando en cuenta que en la entidad hay 105 mil micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que requieren de estos recursos, estos resultados son mínimos.