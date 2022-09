Créditos para salir de la crisis sólo endeuda más a empresarios de la tortilla

El 90 por ciento de los empresarios que se dedican al ramo de la masa y la tortilla no están en condiciones de adquirir un crédito porque están descapitalizados, así lo dió a conocer Antonio Vázquez, representante de Masa y Tortilla del Estado de Morelos.

La secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo (SDEyT), Ana Cecilia Rodríguez, dijo estar preocupada por la crisis económica que enfrentan empresarios que se dedican a producir y comercializar el alimento de la canasta básica.

La propuesta fue ofrecerles tres tipos de créditos, sin embargo Antonio Vázquez descartó que esa sea la solución.

"Sí, lo cheque, es un reembolso, pero no especifican en qué, pero la situación no está como para comprar un trailer de maíz, El fondo Morelos sabemos que existe, y obviamente en todo préstamo se paga un interés, y no creo que sea conveniente porque todos los compañeros están descapitalizados y si adquieren un crédito los va a afectar más".

Aseguró que ya analizó los tres créditos que les ofrecen, pero al final del día será un dinero con el que no cuentan y en algún momento deberán pagarlo, además el pasado 20 de septiembre nuevamente subió el maíz, la tonelada ya está arriba de los 10 mil pesos, y los precios de la tortilla se pueden disparar, pues advirtieron que de llegar a costar más de 10 mil pesos, seguramente el kilo costaría más de 30 pesos, sin embargo en Morelos se comercializa en 28.

Esto debido a que en el mes de febrero la tonelada les costó 6 mil pesos, es decir el insumo subió 4 mil pesos tan sólo en ocho meses.

"Lo que sí podría funcionar es que el gobierno comprara maíz en Sinaloa, alrededor de 3 mil toneladas al mes son suficientes para abastecer al estado, porque nosotros no tenemos dinero para comprar ni almacenar, pero el gobierno sí lo puede hacer o que nos apoyen con en pago del flete mínimo".

De esta manera ya no tendrían que pagar fletes y le comprarían directamente al gobierno, mientras tanto descartó que algún empresario le tome la palabra a la SDEyT.

En septiembre de 2021, el kilo de tortilla costaba 22 pesos, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), lo que significa que en 12 meses subió seis pesos.