Consejos para alcanzar tus metas financieras este 2024

Si uno de tus propósitos para este año es comenzar a ahorrar, pero simplemente te cuesta trabajo, te damos algunos consejos para que cumplas este propósito sin morir en el intento y mejores tus finanzas este año.

De acuerdo con Édgar García Bravo, licenciado en contabilidad, existen distintos métodos para ahorrar, pero uno de los más comunes es el método 50, 30, 20, que consiste en destinar el 50 por ciento de tu salario a necesidades primarias, como renta, comida, servicios básicos y transporte; el 30 por ciento de tus ingresos los ocupas para actividades de ocio y gastos no indispensables, mientras que el 20 restante es utilizado para ahorrar o pagar deudas. García Bravo dijo que esta elección depende también del salario y las percepciones de las personas.

“Cada caso es especial, ya que esto se determina con base en diferentes circunstancias, puesto que en muchas ocasiones las personas no cuentan con un ingreso suficiente para poder ahorrar. Sin embargo, el método general del 50, 30 y 20 es muy común porque es la base de un buen presupuesto, que nos ayuda a tener cierta libertad financiera, y si ahorramos creamos un flujo de efectivo que nos puede ayudar para subsanar alguna situación inesperada”, menciona Édgar García.

Adiós a los gastos hormiga

Edgar García asegura que los gastos hormiga son aquellos que no tenemos contemplados y que generan efectos negativos en las finanzas de los ciudadanos; por ello resaltó la importancia de planificar y registrar estos gastos, especialmente en el caso de estudiantes o personas que trabajan fuera de casa.

Mencionó que el uso de transporte por plataforma y las ofertas en centros comerciales que no son necesariamente útiles también contribuyen a los gastos hormigas. Ante esta situación recomendó una mejor administración de tiempo para planificar salidas y distancias, que, en consecuencia, puede generar ahorros al utilizar el transporte público.

“Los gastos hormigas son aquellos que no tenemos contemplados y que de una u otra forma no aporta o no influye de manera positiva y que hacemos de manera regular, por ejemplo, las idas a la tiendita, el refresco, las papitas, pagos de mensualidad a un gimnasio que no ocupamos, el cafecito que compramos antes del trabajo, o las comidas que optamos por comprar en la calle en vez de llevarnos desde nuestra casa”, explica.

Evita sobreendeudarte

García Bravo aconsejó a quienes buscan solicitar préstamos para cubrir sus deudas analizar el contexto; por ejemplo, si se adquiere una nueva deuda para mejorar la liquidez, reducir mensualidades o las tasas de interés son menores puede ser beneficioso, siempre y cuando se revisen detenidamente las condiciones del nuevo crédito.

“Primero tenemos que analizar el contexto, porque regularmente la persona no tiene muy buenos hábitos financieros, o bien, le pasó algo inesperado que lo llevó a esa situación, si en este caso esta nueva deuda nos permite tener mayor liquidez y que las mensualidades sean más bajas, o bien, que la tasa de interés sea menor, sí te puede ayudar”, señala.

García Bravo advirtió sobre el riesgo de sobreendeudarse si no se revisan cuidadosamente las tasas de interés y condiciones de los nuevos préstamos, ya que puede ser contraproducente, por lo que hizo un llamado a las personas que atraviesan estas situaciones a enfrentar la deuda de manera más inteligente.

“Podemos cometer el error de no revisar bien las condiciones y estipulaciones del nuevo crédito, y sobreendeudarse en el caso de que, por ejemplo, sacamos un crédito nuevo pero la tasa de interés es más alta y a veces se puede acabar pagando cifras triplicadas”, afirma.

Para ello, García Bravo sugiere como estrategia para acabar con las deudas el método bola de nieve, que consiste en pagar primero las deudas más pequeñas, liberando liquidez para pagar entonces las deudas mayores.