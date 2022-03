Canacope: El fin de semana largo dejó buenas ganancias

Afortunadamente, las siete horas que permaneció bloqueada la carretera y la autopista México-Cuernavaca con dirección al sur, no afectó la llegada de turistas a Morelos y se pudo alcanzar un incremento de hasta el 25 por ciento en los comercios, así lo aseguró el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope).

Humberto Bahena Rodríguez, afirmó que la expectativa de aquí a Semana Santa, es que las ventas sigan subiendo para que la recuperación continúe y de esta forma, los negocios estén cada vez más fuertes, pues a dos años de pandemia muchos siguen sobreviviendo.

“De verdad creímos que se nos iba a caer las ventas y se nos iba a caer la ocupación. Pero no fue así, probablemente la autoridad se tardó en dar la respuesta requerida a quienes bloquearon pero la verdad es que no nos afectó como pensamos. Parece que quienes se quedaron varados fueron personas que viajan frecuentemente de Morelos a la Ciudad de México y no los turistas”, destacó.

El pronóstico para las próximas vacaciones es que las ganancias lleguen hasta un 50 o 70 por ciento dependiendo el giro de cada comercio. Sin embargo, existe un elemento más que los vendedores aprovecharán. “Tenemos el evento se la Feria de Cuernavaca y entonces esperamos que exista un detonante económico”, mencionó.

Solo un bloqueo como el del pasado viernes en la carretera y la autopista México-Cuernavaca, a la altura de la comunidad de Fierro del Toro, podría generar lo contrario, pues hasta ahora las condiciones están dadas para que la Semana Santa sean días buenos para los comerciantes.

“Pedimos a las autoridades que en un caso similar se pueda reaccionar de inmediato, el pasado viernes se perjudicó a la ciudadanía. No puede ser que un grupo de personas tengan parados en carretera o autopista, parados durante más de cinco horas a los ciudadanos. Esto provoca pérdida no solo de tiempo sino en citas de trabajo, de sus vuelos y también que se afecte a comerciantes que traen alimentos perecederos”, aseveró.

Sin embargo, Humberto Bahena recordó que todavía seguimos en pandemia, que la ocupación de algunos giros no puede ser del cien por ciento y que la población debe de seguir cuidándose mientras que los negocios deben respetar las medidas sanitarias, a fin de no retroceder tanto en el semáforo de alerta sanitaria como en la economía.