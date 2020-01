Aplaude IP el rechazo a la Ley de Ingresos

"El hecho de que los legisladores no aprobaran el incremento de los impuestos municipales propuestos por algunos alcaldes, es un mensaje a la sociedad de que podemos trabajar de manera conjunta, para defender nuestros derechos y patrimonio, pero lo ideal es hacerlo a través de una mesa de consensos donde todos ganemos, sin tener que llegar a los reclamos y señalamientos directos", expuso el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Cuernavaca (Canaco-Servytur), Antonio Sánchez Purón.

El dirigente empresarial destacó que los diputados se mostraron sensibles ante un reclamo que habían hecho primero socialmente, y después como parte del sector empresarial, dado que comentaron que se habían negociado en una mesa, en lo particular las leyes de ingresos, que era incongruente que estas tuvieran incrementos de entre un 15 hasta un 25 por ciento, a consecuencia de una falta de recaudación, que se quería justificar con impuestos adicionales, y agregó que "la tasa impositiva no era justificable y en ese tenor, me parece que se dieron cosas", recalcó Sánchez Purón.

Insistió en que la circunstancias que estamos viviendo, primero generan esa sensibilidad de los diputados y segundo, el reclamo que hizo todo el sector empresarial y en general la sociedad.

Hoy estamos viendo una serie de protestas y de reclamos, por parte de la sociedad ante actos arbitrarios de la autoridad que pueden irse incrementando de acuerdo a como vayan aumentando también las tasas impositivas, la obligaciones, señaló el empresario.

Ante estos reclamos por el fallido intento de aumento de impuestos municipales y la no aprobación decretada por los diputados, Sánchez Purón reiteró que el mensaje es que como sociedad podemos trabajar de manera conjunta, que los morelenses tenemos esa capacidad, aunque desgraciadamente no lo mostramos, pero se puede hacer.