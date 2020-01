Empresarios, en espera de reunión con legisladores

"Seguimos en espera de ser convocados por los legisladores, para la revisión de las leyes de ingresos de los municipios", pero simple y sencillamente no hemos sido tomados en cuenta por la diputada y presidenta de la Comisión de Hacienda, Rosalina Mazari quien con ello violenta la Ley de Cámaras que establece que los organismos privados somos órganos de consulta, reiteró una vez más el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Cuernavaca (Canaco-Servytur), Antonio Sánchez Purón.

"Desde hace varias semanas, escuchamos, conocemos versiones de que hay alcaldes que pretenden con el apoyo de diputados el incrementar los impuestos municipales, pero lo mismo se dice que el aumento es del 15, del 20 o del 25 por ciento, pero no tenemos un certeza de nada, porque son comentarios".

Insistió Sánchez Purón en que se ha buscado el sostener una reunión con los legisladores para conocer de manera oficial y exacta que impuestos y en que porcentaje se pretenden incrementar pero sobre todo el sustento legal, pero recalcó, "la diputada Rosalina Mazari simple y sencillamente no nos toma en cuenta".

Es por ello que reiteró, luego de que la noche de este lunes se aprobó el paquete presupuestal al ejecutivo y de que los diputados de la Comisión de Hacienda decidieron retirar del orden del día, las iniciativas de Leyes de Ingresos para el ejercicio Fiscal 2020 de los municipios de Cuernavaca, Jantetelco, Jojutla, Jonacatepec, Tetecala, Totolapan, y Xochitepec , que "nosotros el sector privado no tenemos ninguna información oficial al respecto, los diputados no nos toman en cuenta, no sabemos que tanto es cierto de esto o no".

Sánchez Purón expuso una vez más que de acuerdo a la Ley de Cámaras del sector privado "somos órganos de consulta del sector gubernamental, por ello seguimos en espera de ser convocados por los diputados para la revisión de las leyes de ingresos" y recalcó no es un capricho o una necedad es simple y sencillamente lo que marca la ley.

Reiteró por último que la imposición de aumento en los impuestos municipales, afectaría al sector empresarial de manera importante, en sus costos de producción, de comercialización, de generación de empleos y por ello están a la espera de que les informen oficialmente de cual será la situación al respecto, para proceder en consecuencia, con los amparos respectivos de llegar a consumar los alcaldes y los legisladores, estos aumentos ilegales.