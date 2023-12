Aguinaldo en la UAEM estará cubierto antes de fin de año

El Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de Universidad Autónoma del Estrado de Morelos (SITAUAEM) suspendió los bloqueos en Cuernavaca que estaban programados para el 22 de diciembre en plazas comerciales y espacios públicos. Lo anterior luego de que el Gobierno de Morelos dispersará un recurso económico para realizar una parte del pago de aguinaldos y de la federación se comprometiera a cubrir el resto del pago a finales del año.

Las autoridades estatales mencionaron que el primer pago se verá reflejado durante el 21 de diciembre. La dispersión del dinero será para el personal académico sindicalizado en el siguiente orden:

Trabajadores que reciben su pago en banco Santander: 21 de diciembre por la tarde

Trabajadores que reciben su pago en otros bancos: Se verá reflejado a más tardar el 26 de diciembre de 2023

Servicio Panamericano: sólo el 27 de diciembre en horario y lugares habituales

Rectora de UAEM obtiene un acuerdo con el SITAUAEM

Durante más de cuatro horas, Mario Cortés Montes, líder sindical del SITAUAEM, sostuvo una reunión con la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Viridiana Aydeé León Hernández, para tratar el tema del pago de aguinaldos.

En dicha reunión se informó que, gracias a la gestión de León Hernández con el Poder Ejecutivo resultó a favor de los trabajadores académicos: "El gobierno del estado, sensible a la situación de nuestra universidad y atendiendo las gestiones de la administración central, nos comunican que se libera una parte relevante del recurso económico".

Cortés Montes comentó que la respuesta del Ejecutivo dio tranquilidad a los trabajadores, ya que desde 2018 ellos no reciben su aguinaldo en tiempo y forma. No obstante, agradecieron que este 2023 no fue necesario salir a las calles para exigir el pago de esa prestación.

En total la administración central de la UAEM, requiere un recurso extraordinario de 250 millones de pesos para pagarles a más de seis mil trabajadores; el apoyo es bipartito, por lo que gobierno estatal le corresponde proporcionar 125 millones de pesos a la máxima casa de estudios; la otra mitad a la federación.