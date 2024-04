Por inseguridad no hay candidato de MC a alcaldía de Amacuzac

Movimiento Ciudadano (MC) no registró candidato a la alcaldía de Amacuzac debido a que las y los aspirantes decidieron declinar por la inseguridad en la zona para evitar recibir amenazas por parte del crimen organizado, así lo dio a conocer el diputado Julio César Solís, coordinador estatal del partido en Morelos.

"En Amacuzac incluso nosotros no registramos ningún candidato porque no hubo ninguna persona que tuviera el interés, precisamente por el miedo que tienen de que algún grupo pudiera amenazarlos o amedrentarlos. Es el único municipio dónde no registramos", informó el también diputado local.

El diputado local mencionó que este municipio, así como otros de la zona sur como Tlaquiltenango, son considerados por MC como "focos rojos" por hechos de violencia.

Agregó que en estas zonas los candidatos no realizan campañas debido al temor que se tiene de ser víctimas de alguna situación que atente contra su integridad física.

Asimismo, dijo que los aspirantes a los cargos de elección popular viven con miedo este proceso debido a que no saben si regresarán o no a sus casas luego de salir a hacer campaña, lo cual Julio César lamentó porque esto atenta directamente contra el proceso de renovación de autoridades.

"Salen con miedo a las calles, no saben si van a regresar. Las familias de muchos que hoy son candidatos, sobre todo mujeres, los invitan a que dejen de participar en la actividad política precisamente por el temor que tienen de la seguridad y de su integridad física, de verdad que eso es terrible porque podría afectar el proceso electoral y podríamos estar en un estado sin lograr que se den los cambios de cada tres y seis años de las autoridades y esto no le conviene a la sociedad".

Recientemente el hermano de Cutberto Aguirre, candidato a la alcaldía de Tetecala, fue asesinado en este municipio de la zona sur, por lo cual hicieron un llamado para que se haga justicia y para que se garantice la seguridad de los aspirantes.

Finalmente, Julio César Solís informó que estarán llamando al fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, para que comparezca ante el Pleno del Congreso del Estado, como debe de hacerse cada seis meses, para que informe sobre este y los casos que están pendientes en la institución.