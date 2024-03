“No fue correcto” que normalistas derribaran puerta de Palacio Nacional: Sheinbaum en SLP

La doctora Claudia Sheinbaum, candidata a la Presidencia de la República por la coalición "Sigamos Haciendo Historia", habló este miércoles en San Luis Potosí sobre el incidente protagonizado por normalistas en Palacio Nacional.

Aseguró que en el caso Ayotzinapa se han realizado investigaciones muy profundas que son del conocimiento de los familiares de los desaparecidos, y consideró que "no fue correcto lo ocurrido hoy".

Agregó que no se debe caer en provocaciones y que durante lo sucedido en Palacio Nacional no hubo confrontación: "En nuestros gobiernos no hay represión", aseveró.

En un encuentro con medios de comunicación locales, durante su visita a territorio potosino, destacó que en su gobierno habrá un respaldo total, a través de los servicios consulares, para los migrantes mexicanos "que no solo sostienen una gran parte de la economía nacional a través de sus remesas, sino también la economía de Estados Unidos".

También dijo que buscará la simplificación de trámites del gobierno hacia adentro y hacia afuera, que favorezca a la obra pública y se realice de una forma ágil, sin contratiempos y, sobre todo, sin corrupción.

Consideró que el voto de los mexicanos en Estados Unidos será fundamental en las próximas elecciones de aquel país y agregó que para resolver el problema de la migración debe ser con la intervención de ambos gobiernos, el de México y el de Estados Unidos, con cooperación para el desarrollo y no a través de construir muros o con discriminación.

También habló de lo que se ha hecho en materia de seguridad en San Luis Potosí, y señaló que durante el mandato que aspira alcanzar mantendrá las premisas de honestidad y modernización de la Guardia Nacional, así como la coordinación con los cuerpos de cada uno de los estados y municipios.

