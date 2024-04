Morena debió pedir protección para candidatos en Guanajuato, no al INE: IEEG

La consejera presidente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), Brenda Canchola Elizarraraz, dijo que Morena debió reiterar la solicitud de seguridad para sus candidatos, incluida Gisela Gaytán —aspirante a la alcaldía de Celaya asesinada el lunes—, a las autoridades electorales de Guanajuato para facilitar al Gobierno estatal su trabajo.

"(Debió) hacernos llegar la información complementaria, para efecto de complementar la solicitud que ya se había enviado, una vez que ya se tenían las candidaturas. Eso fue lo que yo pudiera comentar que hizo, pues más bien no se realizó", comentó la consejera presidenta del IEEG en entrevista con El Sol de México.

Lo anterior luego de que Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, y Ricardo Sheffield, candidato a senador, acusaron que el IEEG se negó a dar protección a nueve candidatos a presidencias municipales en esa entidad, incluyendo a Gisela Gaytán, aspirante a la alcaldía de Celaya asesinada el lunes.

¿Qué opinión le merece lo que pasó con Gisela Gaytán?

"Es un hecho lamentable, es una mujer, una candidata, y pues bajo ninguna circunstancia la candidata a un cargo de elección popular debiera representar un riesgo. Entonces, sinceramente es un tema que justo con el posicionamiento institucional que tuvimos desde el día de ayer, lamentamos, reprochamos el hecho tan cruel que pasó con la candidata y la verdad no tengo más palabras, es algo que de manera personal me tiene muy conmocionada".

En este caso, Morena está pidiendo que se investigue el OPLE en Guanajuato por omisión en esta situación ¿Qué podrían ustedes responder al respecto?

"Bueno, en primer lugar que aquí en el Instituto no se recibió una solicitud por parte del partido político directamente, hecha hacia el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Se recibió, sí, un escrito que se remitió directamente a la autoridad nacional y la autoridad nacional al momento de que en el Instituto se mencionan cargos a presidencias municipales nos lo remite a nosotros.

Entonces, en ese sentido, el mismo día que se recibió, se le dio la atención correspondiente a través del protocolo que siempre se ha seguido aquí en el Estado de Guanajuato para la atención de solicitudes de seguridad y el canal es la Secretaría de Gobierno que una vez que se turna ya, pues se hacen los trámites correspondientes pero en el ámbito de la competencia de cada una de las autoridades.

En el Instituto, el mismo día que recibimos la solicitud, se le dio la canalización correspondiente y por supuesto también se dio orientación al partido político del periodo en el que nos encontrábamos, de que las candidaturas aún a presidencias municipales no se encontraban aprobadas, no se encontraban ni siquiera en este periodo de registro y todos estos datos únicamente, pues fueron comunicados a manera de referencia así como los requisitos que también se piden a acompañar a la solicitud aquí en el Estado de Guanajuato.

Esto es lo que te pudiera comentar al respecto, pero la atención se dio independientemente de que aún no contábamos con candidaturas, el escrito se dio en el ámbito de la atribución que tenemos es decir, únicamente el canal por el que las candidaturas piden este tipo de solicitudes de protección".

Este martes, tanto Mario Delgado como Ricardo Sheffield indicaron que las medidas de protección para Gisela Gaytán y ocho candidatos a alcaldías de Guanajuato fueron solicitadas desde el 8 de marzo, pero que el organismo público local electoral (OPLE) se negó.

“El OPLE local desafortunadamente pidió que se diera una razón de por qué se estaba pidiendo la protección y que se presentara una querella para que avalara eso, por lo que contestó básicamente que todavía no eran tiempos de campañas, que la protección se daba una vez que comenzara la campaña. Y pues tuvimos los hechos lamentables de ayer (...) Han demostrado que fueron omisas en la protección que se solicitó en tiempo y forma para nuestros candidatos”, denunció Delgado.

La propia candidata asesinada el lunes dijo antes de su atentado que el partido solicitó seguridad para ella.

“La solicitamos (la seguridad) por el medio jurídico estatal (...) El partido la solicitó al INE y al IEEG. Vamos a ver si hoy (el lunes) nos tienen alguna respuesta sobre eso, pero sí, sí se solicitó”, dijo entonces Gisela Gaytán.

Mario Delgado —quien acompañó a la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, en Colima— exhibió los documentos con los que se solicitó la protección de candidatos al Instituto Nacional Electoral (INE) desde el 8 de marzo.

El documento, firmado por el secretario general de Morena en Guanajuato, Jesús Manuel Ramírez Garibay, fue dirigido a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, a quien solicitan seguridad para nueve candidatos a presidentes municipales, para la candidata a gobernadora, Alma Alcaraz, y para Ricardo Sheffield, aspirante al Senado.

Ricardo Sheffield, por su parte, mencionó la posibilidad de emprender un recurso legal en contra del IEEG y que las solicitudes de protección para las y los candidatos de su partido se van a ampliar.

¿Entonces, Morena sí les dio en tiempo y forma a ustedes una solicitud de protección y ustedes la entregaron en tiempo y forma a la Secretaría de Gobierno de Guanajuato?

"No, Morena no presentó al instituto una solicitud, la presentó hasta el Instituto Nacional Electoral y a nosotros nos la remitieron el 11 de marzo. Entonces, a nosotros, que Morena directamente hiciera una solicitud del partido hasta el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, no la tenemos, lo que tenemos es un oficio que nos hicieron llegar a través del Instituto Nacional Electoral al que se le dio debida atención y la remisión el mismo día que se recibió por parte de la Secretaría de Gobierno, que es, insisto, el canal, que conforme a los protocolos establecidos, es nuestro canal de comunicación para la atención de esta solicitud".

¿La Secretaría de Gobierno hasta ahorita no se ha comunicado con ustedes? ¿Ustedes no han tenido contacto con ella?

"Por supuesto que hemos mantenido comunicación, pero lo que se requiere es una respuesta específica a esta solicitud. No la tenemos, lo que sí es que conforme al protocolo de atención, nosotros orientamos al partido político a un avance con lo que se requiere, así conforme al protocolo, para acompañar a la solicitud de protección y esto incluye desde un contacto directo con las candidatas y los candidatos para que las autoridades de seguridad tengan mayores elementos y dar una solución focalizada, dependiendo de cada dato en particular.

Los casos pueden ser diversos dependiendo de la amenaza o riesgo que necesitan. También conforme al protocolo complementa, la denuncia o querella, sin embargo, para el Instituto esto no es una limitante para darle el trámite, pero por supuesto, se tiene acercamiento con las personas que lo soliciten para orientarlos que es importante que nos hagan llegar esta información para hacerse el reconocimiento de la Secretaría de Gobierno y hacerle el trámite correspondiente con mayores elementos".

¿Qué tuvo que haber hecho Morena entonces?

"Morena hizo lo que en su momento consideró procedente que fue mandar una solicitud al INE donde contenía diversas candidaturas, había candidaturas incluso en el ámbito federal con las que el INE asume competencia y en todo caso hacernos llegar la información complementaria para efecto de complementar la solicitud que ya se había enviado, una vez que ya se tenían las candidaturas, eso fue lo que yo pudiera comentar que hizo, pues más bien no se realizó y hubiera sido importante contar con esos elementos para ayudarle a las autoridades en materia de seguridad con estos elementos enviados conforme el protocolo de seguridad que se sigue.

Finalmente, el partido hizo lo que consideró conveniente hacer en su momento, pero sí es importante contextualizar que en el momento que llega el oficio, pues todavía no tenemos candidaturas y eso, insisto, solamente lo digo a manera de contexto. Una vez que se actualizó el supuesto de las candidaturas, pues reiterar la petición hubiera ayudado en dar mayores elementos para hacer del conocimiento de las autoridades, eso hubiera abonado, pues a complementar la petición".

¿Tanto Morena federal con el INE, como Morena local tendrían que haber presentado con ustedes esa misma solicitud?

"En el caso de candidaturas locales, la competencia para el envío de la solicitud es aquí directamente, o sea, no es necesario triangular con la autoridad federal, con la autoridad nacional o con la autoridad local. La solicitud la pueden presentar directamente aquí, de hecho es la competencia que se tiene en la propia ley para hacer la remisión de estas solicitudes a la autoridad competente. Entonces, en materia de candidaturas nacionales, el INE es quien tiene la competencia, y en materia de candidaturas locales, le corresponde al Instituto canalizar la solicitud".

El 10 de marzo, el INE, por conducto de la encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva, Claudia Suárez Ojeda, remitió a la consejera presidenta del IEEG, Brenda Canchola Elzarraraz, otro oficio en el que solicita se atienda la petición de Morena para proteger a los candidatos a las presidencias municipales, pues la seguridad para los candidatos a la gubernatura y al Senado es responsabilidad federal.

El IEEG respondió el 12 de marzo que la solicitud debía ser presentada nuevamente cuando concluyera el registro de candidaturas a los Ayuntamientos —plazo que venció el 21 de marzo— y que el partido debía fundamentar su solicitud con una denuncia de hechos ante las autoridades correspondientes.

Morena solicitó protección para sus candidatos a las presidencias municipales de Abasolo, Acámbaro, Irapuato, Ocampo, Salvatierra, Valle de Santiago, San Diego de la Unión, así como para la candidata asesinada en Celaya y la de León, aunque no indicó un nombre.

“No estábamos solicitando para todo el estado, fue para nueve municipios y lo hicimos en tiempo y forma, entre ellos estaba Celaya, Abasolo, Pénjamo, Ocampo, San Felipe, León por mencionar algunos”, sostuvo Mario Delgado.

Sobre la seguridad de los candidatos en el estado, el gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo indicó que hay un acuerdo que señala que las policías municipales deben cubrir a los aspirantes a los ayuntamientos.

“La manera en como veníamos trabajando era la siguiente: candidatos a diputados federales y senadores, la Guardia Nacional se responsabilizaría de su seguridad; candidatos a gobernadores y diputados locales, serían las Fuerzas del Estado, y alcaldes, serían las policías municipales, pero si se requiere que las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado le entren a cuidar candidatos, ya sean federales o alcaldes, con toda la fuerza del estado entraremos a coadyuvar", dijo el mandatario en entrevista para la televisora estatal TV4.

Durante el recorrido que tuvo Gisela Gaytán previo a su asesinato, contaba con resguardo de la Policía Turística de Celaya.





