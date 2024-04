Me disculpo por el contenido del video de mi hijo: Xóchitl Gálvez

"Lamento y me disculpo por el contenido de ese video, eso pasó hace un año, mi hijo ha ofrecido una disculpa”, señaló Xóchitl Gálvez ante la prensa previo al evento con habitantes del municipio de Tlalnepantla, en el estado de México.

Tras los videos difundidos donde se ve al joven Juan Pablo Sánchez Gálvez en estado de ebriedad mientras ofende a trabajadores de un antro, la candidata fue cuestionada al respecto a lo que dijo que eso sucedió hace un año y su hijo ya ofreció disculpas.

“Yo en ese momento tomé acciones como mamá y él se fue a disculpar en el lugar donde sucedieron los hechos cambié medidas y lo he contado en algunas entrevistas. Por eso, para mí, es muy importante acompañar a las mamás cuándo vivimos estos momentos con hijos rebeldes que hay que meterlos en cintura”, manifestó.

Refirió que son parte de los ataques y de la guerra sucia desde el poder.

“Obvio que lo intentan hacer para quitarme moral porque saben que amas a tus hijos que amas a tu familia y ya Juan Pablo, como adultos se separa de la campaña”, reiteró.

“Cuando uno se equivoca en la vida, hay consecuencias y ya hubo consecuencias. Si en mi caso amo a mi hijo, obviamente es mi hijo, pero eso no me impide que sea una mamá que corrija”, señaló la candidata presidencial por el PAN, PRI y PRD.

El hijo de Xóchitl Gálvez (Juan Pablo) andaba de borracho en Polanco, y así presume de la educación racista y clasista que le dieron en su casa... Son unos miserables. pic.twitter.com/fuSqoXuDUg — Guille Vidal (@eltemagv) April 3, 2024

“Como no me encuentro a mi nada en mi persona, obviamente van a tratar de dañar con mi familia, con mi hermana, pero estoy lista para eso adelante. Yo voy a llegar con todo el ánimo al debate. Porque lo que me trae aquí es más poderoso que cualquier ataque”, indicó ante los reporteros que la abordaron antes de su evento.

Al ser cuestionada sobre si el presidente también debería de ofrecer disculpas por la corrupción y el mal estado en que se encuentra el país, Xóchitl Gálvez dijo que ellos (el presidente) nunca van a pedir disculpas, ahí los medios tendrán que balancear.

“Obviamente tener un hijo implica responsabilidad, pero con el presidente ahí lo que hay son moches, cochupo y otras cosas que todo México sabe”, indicó la candidata de Fuerza y Corazón por México, quien concluyó “mi hijo ya tomó decisiones de separarse”.