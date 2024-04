Xóchitl Gálvez respalda a la ministra Norma Piña

Xóchitl Gálvez respaldó a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, ante la denuncia de juicio político que el exministro Arturo Zaldívar promueve en su contra.

“Imagínense un país donde un exministro trata de enjuiciar a la ministra presidenta, todo porque hay una denuncia contra él. Lo único que debiera decir es que se investigue, y si hay pruebas que se presenten, y él tendría que ponerse a disposición de la justicia y no estar amenazando con juicio político contra la ministra presidenta”.

La mañana de este miércoles, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México visitó el municipio de Yecapixtla, donde tuvo un encuentro con líderes del Frente y simpatizantes.

Sobre las declaraciones del exministro Zaldívar, quien habría señalado una posible alianza entre Norma Piña y la candidata presidencial, Gálvez Ruiz negó cualquier reunión con la presidenta de la SCJN.

Si se anima y tiene pruebas que presente lo que quiera presentar, pero que deje de estar chingando porque es un hombre majadero, prepotente, que me ha agredido una y otra vez y yo no he ido de chillona como él

Xóchitl Gálvez, candidata a la presidencia de la República, se tomó unos minutos para degustar la cecina de Yecapixtla. /Andrea Murcia Monsivais /cuartoscuro.com

Durante su visita al municipio de la región oriente, Xóchitl Gálvez estuvo acompañada de la candidata a la gubernatura de Morelos por la coalición Dignidad y seguridad por Morelos, vamos todos, Lucy Meza, y el candidato a la alcaldía de Yecapixtla, Rafael Sánchez Zavala.

Ante simpatizantes, expresó que Morelos ya no estará solo en materia de seguridad. De llegar ella a la presidencia, dijo, se trabajará desde la Federación en ayudar a Lucy Meza para atender el problema de violencia que atraviesa la entidad morelense.

Recordó los asesinatos de Giovanni Lezama, en Cuautla, a quien en diciembre pasado le encargó investigar un caso de corrupción por el despojo de un inmueble a una mujer, además del homicidio del tío de la candidata a la diputación federal Gabriela Gorostieta, por lo que insistió en que los candidatos deberían contar con seguridad durante este proceso electoral.

Precisó que a su llegada a la presidencia de la República trabajará para mejorar los salarios de policías y que ningún efectivo gane menos de 20 mil pesos.

Asimismo buscará impulsar al campo y se generarán alternativas para que el sector se haga fuerte ante la problemática de escasez de agua que enfrenta.

Previo a realizar este encuentro, la candidata tuvo una reunión con candidatos a cargo de elección popular encabezados por la candidata a la gubernatura del estado de Morelos, Lucía Meza Guzmán.