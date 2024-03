Claman a Sheinbaum seguridad ante ola de desaparecidos en Ciénega de Flores, NL

Ciénega de Flores, NL.- Asistentes al evento de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum en Ciénega de Flores, Nuevo León, señalaron a El Sol de México el problema de inseguridad en el municipio y el aumento de casos de personas desaparecidas.

“Los jóvenes salen y no regresan. Nos preocupa mucho la seguridad y el tema de los desaparecidos. Le pediría a la doctora que ponga más atención a los jóvenes para que no estén desapareciendo”, comentó la señora Esperanza, durante el mitin que se llevó a cabo en la plaza municipal del municipio de Nuevo León.

Otra mujer, de 61 años, comentó que en Ciénega de Flores ha aumentado la inseguridad; por lo que le pide a la candidata de Sigamos Haciendo Historia que atienda esta problemática en la comunidad.

“Nos preocupa la inseguridad, yo le pediría que la atendiera. Hace una semana desapareció el hermano de una compañera. Lo levantaron cuando la llevaba al trabajo por suerte logró escapar y apareció. (La inseguridad) es una cuenta pendiente del gobierno, pero el presidente se ha esforzado, no es un cambio de la noche a la mañana”, comentó.

Inseguridad en Ciénega de Flores, Nuevo León

Ciénega de Flores ocupó el décimo lugar municipal por el mayor número de homicidios dolosos durante 2023, con 44 víctimas, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad de Nuevo León. Aunado a ello, el secretario de Seguridad del municipio fue capturado junto con seis elementos por acusaciones de secuestro; por ello autoridades estatales tomaron el control de la seguridad del municipio hasta el 18 de enero de 2024.

Respecto al tema de seguridad en el municipio, la ex jefa de gobierno no dio alguna propuesta. La única propuesta relacionada es que aplicará el programa Sendero Seguro a nivel nacional; y la ley para que sean los agresores los que salgan de casa y no las mujeres en caso de violencia de género.