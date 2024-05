Casillas electorales se colocarán en más de 400 escuelas

Este 9 de mayo el Instituto Nacional Electoral (INE) de Morelos y el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) firmaron un convenio para que en 430 escuelas del estado se coloquen casillas electorales para las elecciones del 2 de junio.

"Esto se hace para fortalecer el sufragio morelense, facilitando la accesibilidad a las casillas en la jornada comicial. El INE y el IEBEM signaron un convenio; se instalarán dos mil 577 mesas directivas de casilla en mil 14 domicilios de las cuales habrá 430 mesas receptoras en escuelas".

Dagoberto Santos Trigo, delegado del INE en Morelos, se comprometió a devolver todas las instalaciones en las condiciones originales en las que sean recibidas y aseguró que este convenio es una responsabilidad compartida, pues saben que durante el uso de los espacios educativos no deben afectar el ejercicio de las actividades en los planteles.

Además de las escuelas, otros espacios públicos como parques y plazas servirán como puntos para votar, de esta forma se facilita el acceso a todo el electorado.

El delegado del INE agregó que el uso de escuelas es fundamental no solamente por su infraestructura, que es la adecuada para personas con discapacidades, sino también por su papel en la formación cívica de los futuros ciudadanos.

INE garantiza seguridad durante las votaciones

En cuanto a la seguridad, Santos Trigo aseguró que las condiciones son óptimas para que las elecciones se desarrollen sin contratiempos relacionados con la violencia o inseguridad.

Señaló que las autoridades de Morelos están trabajando arduamente para garantizar que las elecciones sean seguras: "Yo no lo veo necesario ni para la ciudadanía, ni para nosotros, porque no estamos en guerra, por lo menos para la organización aquí, no tenemos ninguna casilla señalada como un foco rojo".