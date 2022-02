Y tú y yo… ¿qué somos?

Crush: No hace referencia a una marca de refresco de sabor naranja, cómo lo conocieron las generaciones arriba de 40 años. Es la palabra con la que los millennials hacen referencia a un amor platónico, idealizado o que simplemente parece inalcanzable, ya sea en el ámbito personal o incluso cuando se sueña con ser la pareja de un actor o cantante famoso

Amigo con derechos: Lo que conocemos como “amigovio”, aquella persona con la que puedes traspasar las fronteras de la amistad tradicional y llevar el contacto físico un paso más allá, incluso al ámbito sexual, sin todo el compromiso que conlleva tener una relación formal de novios, con la libertad de poder estar con otras personas.

Bromance / Womance: Derivado del inglés “brother”, hermano y “woman” que significa Mujer y la terminación de “romance”. Es la forma de referirse a la amistad íntima intensa sin connotación sexual entre dos hombres o mujeres. Hace referencia a un amor fraterno o de “hermanos de sangre” sin serlo realmente.

Peoresnada: Forma burlona para referirse a la persona que está contigo con tal de no estar solo y tener “al menos” un novio o novia que te ponga atención. En México le decimos al amigo o amiga que “tenemos una relación y nada más” sin exaltar el hecho, en el fondo con un pequeño gramo de presunción por el mismo.

Juntados: La forma coloquial de decir cuando una pareja vive en unión libre sin estar casados. En México normalmente con esto anticipamos que no hay un interés, al menos por el momento, de una ceremonia civil o religiosa

SO: Es un acrónimo derivado de la frase en inglés “Significant Other” que significa “pareja”, se utiliza para referirse precisamente a la pareja de manera ambigua sin tener que dar detalles de la relación que se tiene, ya sea que sean sólo novios de días o matrimonio sólido de años. Se utiliza sobre todo en las conversaciones en internet donde podrás leer frases del tipo “estoy con mi SO”, o “me veré en el cine con mi SO”.

BAE: Otro acrónimo derivado de la frase en inglés "Before anyone else" que significa “antes que nadie”. Es una expresión utilizada por los millennials para referirse a esa persona especial a la que se le quiere o incluso se ama por encima de todo. Así que si escuchas a alguien decirte “eres mi BAE” significa que eres su mundo.

Poliamor: Más que un término es una práctica en la que varias personas se involucran en una relación amorosa y sexual. No confundir con el mero “intercambio de parejas” o movimiento “Swinger”, ya que en el Poliamor además de tener el conocimiento de todos los implicados, se involucran sentimientos y pueden ser relaciones que duren muchos años, donde los “poliamorosos” cuidan de sus parejas de manera afectiva y personal.

Friendzone: Literalmente “Zona de Amigos”, el último término de nuestra lista y al que a la mayoría de nosotros no nos gustaría entrar. Se define como la situación en la que alguno de los dos integrantes de una amistad siente un interés amoroso por el otro sin ser correspondido, y con pocas o nulas posibilidades de llegar a una relación de pareja

Fuente: Babbel, plataforma para el aprendizaje de idiomas enfocada en conversaciones cotidianas