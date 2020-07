Niña interrumpe a su madre en plena transmisión de noticiario en vivo

En medio de la pandemia provocada por el Covid-19 las videollamadas se han convertido en las aliadas perfectas del ser humano para mantener comunicación con los círculos sociales y centros de trabajo; sin embargo, en varias ocasiones han surgido percances divertidos que quedaron registrados en cómicos videos. Tal es el caso de una pequeña que interrumpió a su madre cuando ella se encontraba en plena transmisión en vivo en el noticiario de la BBC.

Según detalló la televisora británica, la doctora Clare Wenham hablaba sobre el coronavirus con el presentador Christian Fraser, justo en ese instante su hija decidió que era un excelente momento para pedir la opinión de su madre respecto a en qué lugar del estante lucía mejor un dibujo de un unicornio, sin percatarse que su madre estaba en vivo. Por la naturaleza de los hechos, el momento épico se hizo viral en tan solo unos minutos.

Cuando la pequeña se acercó a ella, la doctora intentó mantenerse concentrada en el tema que abordaba con el presentador del noticiero; no obstante, su hija no dejaba de hablarle, por lo que Fraser decidió incluir a la niña en la plática y no dudó en darle su opinión sobe el dibujo.

“Scarlett, creo que queda mejor en el estante de abajo. Y es un unicornio encantador”, expresó el presentador a la niña.

Seguido de su intervención, Scarlett se percató que el hombre se dirigía a ella e insistentemente comenzó a preguntar por su nombre. “Mi nombre es Christian”, dijo el presentador. Ante la respuesta, la pequeña se incluyó en la conversación y dijo: solo estoy decidiendo dónde puede ir y ver dónde quiere mamá que lo ponga.

A partir del divertido suceso, la BBC retomó el videoclip con humor y lo compartió a través de sus redes sociales, en donde destacó las dificultades de trabajar desde casa y al mismo tiempo cuidar a los niños durante el confinamiento.