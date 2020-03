[Fotos] Después de regar su planta por años, joven descubre que es ¡de plástico!

Caelie Wilkes, decidió comprarse una planta, la regó, le dió los cuidados necesarios por dos años y estaba muy orgullosa de sí misma por haberla mantenido viva por tanto tiempo.

Todo iba perfecto, hasta que decidió trasplantar su querida planta a otra maceta más grande y no encontró las raíces por ningún lado, pues era... ¡de plástico!

La chica dijo sentirse tan triste y decepcionada, tras cuidar la planta durante casi dos años, que decidió compartir la historia en su perfil de Facebook.

"He tenido esta hermosa suculenta durante aproximadamente 2 años. Estaba muy orgullosa de ella. Tenía un hermoso color, simplemente una planta perfecta. La tenía en la ventana de mi cocina. Tenía un plan de riego, si alguien más intentaba regarla me ponía a la defensiva.

Hoy decidí que era hora de trasplantarla, encontré la maceta más linda y se adaptaba perfectamente. La saco del recipiente con el que fue comprado, y me doy cuenta que era FALSA. ¡Puse tanto amor en ella! Lavé sus hojas. Intenté con todas mis fuerzas que se viera lo mejor posible, ¡y es completamente plástico! ¿Cómo no me di cuenta? ¡Lo saqué del contenedor, estaba sobre espuma de poliestireno con arena pegada en la parte de abajo! Siento que estos dos últimos años han sido una mentira", escribió la joven en su post.

Tras su publicación, la historia de Caelie se hizo viral en cuestión de minutos y hasta el momento su publicación ya tiene 11 mil reacciones y ha sido compartida 7 mil veces.

