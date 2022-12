¿Extrañas ver partidos de Qatar 2022 diario? No estás solo: los mejores memes para reír en la tristeza

Después de una fase de grupo muy intensa, mañana empiezan los cuartos de final de la Copa del Mundo de Qatar 2022, con los juegos de Brasil vs Croacia a las 09:00 horas y Argentina vs Países Bajos a las 13:00 horas.

Y es que, después de 17 días seguidos de futbol, se dio la primera pausa de dos días sin juegos. Por eso los fanáticos de la justa mundialista inundaron las redes sociales con memes, demostrando su tristeza y ataques de ansiedad por la abstinencia de no poder ver los partidos de Qatar.

Después de la eliminación de la Selección Mexicana en la fase de grupos, se pensaría que el mundial ya no llamará la atención pero para los aficionados mexicanos se aferran a los pocos juegos que quedan en el mundial, por eso dos días se vuelven eternos y no les queda de otra más que ver los resúmenes y las peleas a gritos de los comentaristas y especialistas de los programas futboleros.

"Hoy es el primer día sin Mundial y estoy así. 17 días intensos llenos de buen fútbol y ya solo nos quedan 11, se nos está yendo el mejor campeonato del mundo, tristeza", señala Julio Viteri, un usuario ecuatoriano en twitter.

Hoy es el primer día sin Mundial y estoy así. 17 días intensos llenos de buen fútbol y ya solo nos quedan 11, se nos está yendo el mejor campeonato del mundo, tristeza. pic.twitter.com/sPL8SgqTTo — Julio Viteri (@JulioViteri9) December 7, 2022

Una de las preguntas más recurrentes de los usuarios en redes sociales es ¿Qué se hace sin futbol?, porque después 56 juegos, de los cuales 48 partidos fueron de fase grupos y 8 de de octavos de final, la resaca futbolera es muy fuerte.

Que aburrido mis días sin fútbol pic.twitter.com/osOx2nOuPJ — Betsabe rivero (@Betsaberivero23) December 7, 2022

La buena noticia es que mañana se reinician actividades con los juegos de Brasil vs Croacia y Argentina vs Países Bajos, el sábado jugarán Marruecos vs Portugal e Inglaterra vs Francia. La mala noticia es que de nuevo nos quedaremos dos días sin futbol, ya que las semifinales serán el martes 13 y el miércoles 14.

2 días sin mundial de fútbol: pic.twitter.com/bb4NvlLBZY — david.🇵🇹 (@spiderbooyy) December 7, 2022

Dos días sin mundial pic.twitter.com/VvSsBsatCv — Sexy Jebus (@Dreddpooh) December 7, 2022

Vamos a estar dos días sin partidos del Mundial :( #FIFAWorldCup pic.twitter.com/1vFBN1wcHR — Jorge (@JanduPlus) December 7, 2022

