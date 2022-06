Uso prolongado de tecnología causó daño cerebral a 7 menores

Cada vez son más los menores que presentan lesiones cerebrales ocasionadas por el uso prolongado de tablets y smartphones, especialistas aseguran que estos son mal diagnosticados como niñas o niños autistas dada su falta de atención al realizar algunas tareas, por lo que requieren de un análisis profundo.

En Morelos ya se han registrado casos, principalmente en Cuernavaca. Llaman a padres de familia a que eviten usar la tecnología como “chupones digitales” para entretener a los menores.

“Tenemos muchísimos casos de diagnóstico pediátrico que no son reales, nos están diciendo que es autismo cuando no lo es. Tenemos casos de lesión cerebral, eso es algo muy grave y ojalá el gobierno ponga mucha atención en ello, por el uso excesivo de celulares, tabletas, y obviamente televisiones”, dijo José Israel Melgar García, director de la Facultad de Comunicación Humana de la UAEM y responsable de la clínica.

Son siete casos plenamente diagnosticados, principalmente residentes del municipio de Cuernavaca en donde el uso de este tipo de tecnología puede acentuarse, además de uno en Cuautla, Jojutla y Puente de Ixtla.

Esto, dijo, va a la alza por lo que en un lapso de 10 años habrá un importante número de adolescentes, ahorita son niños, con problemas auditivos y de vista.

“Por los potenciales auditivos y el exceso de volumen que usan con los audífonos y obviamente por la expiación de luz azul con las computadoras y tabletas. Ahorita no van a manifestar ningún síntomas”.

Ya que los detectados hasta ahora comenzaron a presentar dispersión en la vista, falta de atención, problemas de conducta; estos fueron sometidos a estudios multidisciplinarios; en su mayoría son niños los que están en dicha situación, en edades de uno a cuatro años.

“Tuvimos un niño con problemas muy graves de motricidad, se le hizo resonancia magnética ahí nos dimos cuenta de esta lesión tan grave y yo creo que para su familia ha sido todo un calvario por los gastos que han tenido que hacer”.

Niños con lentes usando aparatos auditivos o con sordera podrían presentarse a largo plazo si los padres de familia no sustituyen las actividades persona a persona “leerles un cuento, porque hay niños que se duermen hasta con la tableta encendida y luego con la luz apagada, la recomendación es no tabletas, no teléfonos o si son usados que sea con tiempos muy reducidos”.

