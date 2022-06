Lo que sabemos de la hepatitis aguda grave en niños y cómo protegerlos

Este lunes 6 de junio, la Secretaría de Salud de Morelos informó del primer caso probable de hepatitis aguda grave “inespecífica”, se denomina así porque a nivel mundial no existen pruebas científicas que determinen la causa que la provoca.

Tampoco se sabe la cura para ello y menos la existencia de una vacuna que la prevenga; de entre los casos detectados se sabe que ataca a los menores de 16 años de edad, a diferencia de la hepatitis A que ataca principalmente a los adultos.

El primer caso probable en Morelos se trata de una niña de tres años que se encuentra hospitalizada en el Hospital del Niño Morelense, ubicado al sur del estado; el estado de salud es estable y evolucionando satisfactoriamente.

El hígado es un órgano responsable de generar energía al cuerpo humano para que lleve a cabo las funciones regulares, al inflamarse provoca cansancio, malestar general, náuseas.

El médico pediatra, Jorge Israel Hernández Blanquel, recordó que en octubre del año pasado a nivel mundial se comenzó a presentar este padecimiento pero fue hasta este año cuando Reino Unido emitió las primeras alertas.

Qué debemos saber

Los pacientes, de acuerdo al especialista, presentan dolor abdominal sobre todo en la zona del hígado, “que es en el cuadrante superior derecho del cuerpo”.

“Existen unos virus que se llaman hematotrofos porque tienen como tropismos o cierta afinidad a infectar el hígado, son los virus A, B, C, D y E, lo que tiene de peculiar esta nueva enfermedad es que ninguno de estos virus se encuentran positivos”.

Los menores sólo manifiestan dolor abdominal sin tener fiebre, vómito, náuseas y se ponen color amarillos. Aunque esta se presenta en menores de 10 años, las reglas operacionales se extienden a los menores de cero a 16 años, quienes “deben presentar un valor superior a las 500 unidades de enzimas que produce el hígado”, y haber salido negativo a las hepatitis conocidas.

“Hay niños que pueden ponerse amarillos, pero si presentan dolor abdominal, vomito y náuseas deben llevarlos a la unidad de salud más cercana”.

Recomendaciones

Si bien no se sabe la causa, especialistas hablaron sobre las recomendaciones que se tomarían con una hepatitis viral y que pueden ser útiles. Guillermo Cabrera Álvarez, médico gastroenterólogo y hepatólogo, compartió que la hepatitis, cualquiera de la que se trate, es la inflamación del hígado que puede afectar seriamente la función del organismo humano manifestándose principalmente en cansancio.

“Aparece una coloración amarillenta en la piel, ataque al estado general y orinar cómo si fuera Coca Cola; ante ello el paciente debe acudir a que le hagan pruebas de funcionamiento hepático, es lo más importante hacer un diagnóstico temprano, determinar si es viral que es la más frecuente y es con la que se debe hacer un diagnóstico diferenciado”.

Si estos síntomas o sospechas aparecen el paciente, debe ser aislado a fin evitar que se propague en la familia y luego en la comunidad. Recomienda también no compartir el baño, los cubiertos u otros objetos personales como cortaúñas, cepillos de dientes, por ejemplo.

“En población infantil la hepatitis A, a diferencia de los adultos que manifiestan una elevación importante de enzimas hepaticas y gran ataque al estado general, puede pasar desapercibida en más del 90 por ciento. Hasta ahorita en la nueva hepatitis la resolución es que haya un manejo conservador sin que requiera una terapia mayor”.

Quiénes son los más susceptibles

Son las personas con un sistema de defensa inmunológica bajo los que mayor riesgo podrían representar; sin embargo, dado el número menor de casos que se han presentado, no se puede confirmar que sea así.

Aun así recomendó mantener una mayor vigilancia en este grupo de población.

No automedicarse

El especialista con 30 años de experiencia pidió a la población no automedicarse y menos acudir a la herbolaría, pues existen productos que pueden disminuir aún más el funcionamiento del hígado.

“El uso de carbohidratos, por ejemplo, en la hepatitis A era muy común que les dieran dulces como parte del Vox Populi, no tienen ningún fundamento científico y no sirven para nada, la gran fatiga que produce la enfermedad lógicamente que consumir carbohidratos o azúcares hacen que se sientan un poco mejor pero no es un beneficio a los pacientes”.

Cómo prevenir en la escuela

Los padres de familia deben recomendar a sus hijos no comer productos de la calle, ya que esto prevendrá también enfermedades bacterianas o virales; continuar con la cultura de vacunación vigente, es decir, que los menores tengan su esquema básico.

“Sería ideal que las autoridades vacunaran a la población contra la Hepatitis A, no está en el esquema básico, y también contra la Hepatitis B”.