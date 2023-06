[Mundo Geek] Llevan sus historias favoritas a la pantalla grande

En el universo de la cultura popular existe una vibrante y a veces sorprendente subcultura de cineastas apasionados que llevan sus historias favoritas a la pantalla grande de formas no oficiales, sin autorización de los creadores del material original.

Estas adaptaciones fan-made, creadas por devotos seguidores de series de televisión, cómics, videojuegos y animes, han dado lugar a algunas de las recreaciones más fascinantes, y a veces bizarras, de personajes y mundos icónicos.

Dragon Ball: The Magic Begins (1989)

Esta adaptación taiwanesa no oficial de la famosa serie de manga y anime, creada por Akira Toriyama, recrea de manera inesperada muchos personajes y eventos de la serie original, con algunos nombres y detalles cambiados para evitar problemas legales.

A pesar de su estatus no oficial y la falta de licencia de Toei Animation, The Magic Begins es recordada con cariño por los fanáticos de Dragon Ball debido a su entusiasmo y aprecio evidente por la serie original.

A la fecha, la película es considerada una obra de culto y en ocasiones es proyectada en convenciones especiales dedicadas al anime o a Dragon Ball, junto con otra obra no autorizada. Además, está disponible en YouTube.

Dragon Ball: Fight for Victory, Son Goku! (1990)

Película de acción en vivo de Corea del Sur hecha en 1990, que toma prestado libremente el material de la serie de manga.

Al igual que The Magic Begins, esta película cambia muchos nombres y detalles para evitar problemas de derechos de autor. A pesar de ser una interpretación bastante libre y no oficial, es otra curiosidad entre los fanáticos de Dragon Ball por su peculiar representación de los personajes y la trama de la serie.

The Punisher: Dirty Laundry (2012)

Este corto, protagonizado por Thomas Jane, quien interpretó a The Punisher en la película oficial de 2004, es una versión fiel y apasionada del personaje de Marvel. Jane decidió hacer el corto como una especie de secuela espiritual a su película, tratando de retratar al personaje de una forma más oscura y cruda.

"Dirty Laundry" ha sido aplaudido por los fanáticos de The Punisher por su visión oscura y matizada del personaje.

Street Fighter: The Later Years (2006-2008)

El mundo de los videojuegos también ha dado lugar a algunas adaptaciones no oficiales fascinantes. "Street Fighter: The Later Years" es una serie web que retrata a los personajes del famoso juego de lucha en su mediana edad, intentando regresar a sus días de gloria.

La serie, creada por fanáticos, está llena de chistes y referencias para los fanáticos de "Street Fighter", lo que la transforma en una visión agradable y humorística de la serie.

Casey Jones: The Movie (2011)

Se trata de una película creada por fanáticos basada en el personaje secundario de las "Teenage Mutant Ninja Turtles". La película sigue a Casey Jones en sus rondas nocturnas por Nueva York, luchando contra el crimen y lidiando con su tumultuosa vida personal.

Aunque no es oficial, la película ha recibido elogios por su guion, actuación y fidelidad al material original.

Batman: Dead End (2003)

Quizás la más famosa de todas las adaptaciones no oficiales es "Batman: Dead End". Dirigida por Sandy Collora, este cortometraje de ocho minutos se ha vuelto legendario en el mundo del cine de fanáticos por su representación única de Batman, enfrentando tanto a los villanos de Gotham como a personajes de la franquicia Alien y Predator.

A pesar de su breve duración y presupuesto limitado, "Dead End" es considerada por muchos como una de las mejores interpretaciones de Batman en pantalla.

Cariño y respeto

Estas adaptaciones no oficiales demuestran la pasión y el amor que los fanáticos sienten por las historias y personajes que marcaron sus vidas en algún momento. Aunque pueden carecer de grandes presupuestos y del reconocimiento oficial de las adaptaciones autorizadas, demuestran un profundo respeto y apreciación por el material original, además de un enfoque creativo único.

En Star Trek: New Voyages (2004-2015), los fanáticos de Star Trek recrearon de manera impresionante la serie original. Ambientada en la quinta y última temporada inédita del programa original, esta serie web ofrece nuevas aventuras de la tripulación del USS Enterprise.

En lugar de tratar de reinventar la rueda, New Voyages se adhiere de cerca al estilo y el tono de la serie original, algo que ha sido muy apreciado por los seguidores de Star Trek.

Otra notable adaptación de un videojuego es Mortal Kombat: Rebirth (2010). Este corto presentó una versión más oscura y realista de la popular franquicia de lucha. Aunque no es oficial, el corto fue lo suficientemente popular para dar lugar a una serie web oficial, "Mortal Kombat: Legacy", que continuó con el tono y el estilo establecidos por "Rebirth".

Vale la pena recordar que se trata de creaciones hechas por fanáticos para fanáticos, sin grandes aspiraciones financieras. No están destinadas a reemplazar ni a competir con las adaptaciones oficiales, sino a complementarlas y ofrecer nuevas perspectivas y visiones de las historias y personajes que todos conocemos y amamos.





