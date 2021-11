[Mundo Geek] Dolby On: audio profesional desde tu celular

Hace unos días, mientras buscaba en la Play Store una buena app para grabar audio, una herramienta indispensable para todo aquel que se desenvuelva en medios audiovisuales, me encontré con una sorpresa: Dolby On, una aplicación desarrollada por Dolby Laboratories, Inc., que desde 2020 está disponible tanto para los sistemas móviles iOS como para Android de manera gratuita.

Desde su fundación en 1965, Dolby Labs se ha especializado en el desarrollo de técnicas para mejorar la calidad de los sistemas de almacenamiento de audio análogos y digitales: su primer producto: “Reducción de ruidos Dolby tipo A”, era una técnica de reducción de ruido simple, que aplicaba compresión durante la grabación del audio y una expansión relativa durante su reproducción.

Para 1971, “La naranja mecánica”, del visionario Stanley Kubrick, se convirtió en la primera película en utilizar la reducción de ruido Dolby, convirtiendo la experiencia auditiva en una escucha más nítida que el resto de películas de la época. Cuatro años más tarde, la compañía, originaria de Inglaterra y que por aquel entonces ya había sido trasladada a California, lanzó su tecnología Dolby Stereo, lo que revolucionó por completo la industria cinematográfica: en menos de una década, más de seis mil salas de cine en todo el mundo fueron equipadas para reproducir este sonido. Con el tiempo, el Dolby Stereo evolucionó a sistemas de reproducción domésticos, que seguimos usando en la actualidad.

Dolby On

Pero pocas veces a tecnología de Dolby Labs ha estado tan al alcance de nuestras manos de manera literal: con Dolby On, la compañía busca ofrecer una herramienta útil a músicos y creadores de contenido, pero también a todas aquellas personas a las que les guste grabar audios y videos desde sus teléfonos y con un buen sonido.

Su uso no es nada complicado y, aunque por el momento sólo está disponible en idioma inglés, los desarrolladores se han encargado de que la interfaz sea lo más amigable posible con los usuarios, de manera que éstos tengan que hacer sólo los clics necesarios hasta obtener el resultado deseado.

Además de ofrecer la infaltable herramienta de reducción de ruido, una vez que el audio ha sido grabado laapp también ofrece varios estilos, una opción equiparable a los filtros de Instagram al momento de editar fotografías. También es posible reducir o aumentar los tonos altos, medios y bajos de nuestras grabaciones, entre otras posibilidades igualmente útiles para quienes valoramos los detalles.

Por si esto fuera poco, la app también funciona para grabar videos y cuenta con un apartado en el que es posible vincular nuestras cuentas de streaming de Facebook o Twitch.