Los perros no son cosas, no deben regalarse

Isabel Mata, representante del colectivo Rescatando en Cuerna, exhortó a la población a que dentro los regalos que les traigan los Reyes Magos a los pequeños este 06 de enero, no estén perros, gatos u otros animales: "Regalar a un animal es cosificar, hace que la persona que lo reciba no le dé la importancia que debe, porque lo reciben como un objeto".

Mata dijo que es necesario erradicar estos tipos de "regalos" en fechas como Navidad y Reyes Magos, porque los niños no son aptos para cuidar a un animal, quienes no son simplemente un juguete, Mata contó que en muchas ocasiones quienes terminan cuidando a los animales son los adultos, pero no todos asumen la responsabilidad, por lo que existen casos de abandono.

La representante del colectivo comentó que incluso, como medida de precaución y para inhibir la adopción de perros para regalos, suspendieron las jornadas de adopción semanales que realizan en el camellón central del Paseo Reforma en Cuernavaca.

Además Mata explicó que se llegó a esta conclusión, porque aunque el deseo de los rescatistas es que adopten, el que se conviertan en un regalo no es parte de la filosofía que tiene Rescatando en Cuerna.

"Un perro no es un suéter, no son unos tenis, un perrito es alguien que tú adoptas por decisión propia", dijo Mata.

Por lo que sugirió que, antes de regalar un animal, se debe de hablar con la familia adoptante, saber si tienen espacio, tiempo y presupuesto para pagar vacunas, porque si se regala de sorpresa, todo lo anterior se ignora y se convierte en un regalo irresponsable: "los dueños también deben de tener responsabilidad afectiva con su nuevo integrante", comentó Mata.

"El mensaje es no regalar animales y mucho menos comprar por cumplir con el deseo de tener uno, mejor adopten cuando estén listos y todos los integrantes de la familia estén dispuestos a cuidar de él", concluyó.







