Identifica Red Flags: Evita el acoso a la hora del ligue

Para triunfar en el amor es necesario construir vínculos de confianza, pedir y dar respeto, además de saber poner límites.

La etapa del enamoramiento, o el ligue, es ideal para detectar aquellas red flags que te pueden alertar sobre posibles casos de violencia o simplemente para tomar la decisión de avanzar o poner freno a una eventual relación amorosa.

De acuerdo con psicólogas, activistas y miembros de colectivos feministas, la etapa del cortejo puede convertirse en un momento incómodo para muchas mujeres, quienes incluso llegan a experimentar acoso.

La coordinadora de psicología organizacional de la Facultad de Psicología (FP) de la Universidad Nacional Autónoma de México, Erika Villavicencio Ayub, define el acoso a la insistencia de incomodar a otra persona, denostar, resaltar ciertas características o actitudes negativas de ella.

“En ambos casos, si se dice no y se insiste, o se concreta un acto sin haber consensuado es acoso o abuso sexual”, señaló Ana Carina Chumacero, presidenta de la organización Huitzitzilin A.C e integrante del colectivo Marea Verde Morelos.

Mencionó que para la sana construcción de relaciones personales es importante que las mujeres sepan identificar cuándo es acoso o abuso sexual durante el ligue.

Resaltó que ninguna mujer exagera al sentirse incómoda o acosada, alarma que se debe encender cuando se detecte el sentimiento; asimismo, recomendó hablar con la pareja para evitar normalizar el sentimiento durante el gesto o la acción.

El cortejo, dijo, es la etapa en la que ambas partes deben asumir sus responsabilidades y comunicarse, además de sostener durante toda la relación un trato igualitario, “dentro de las recomendaciones para conocer gente es respetar su espacio y en caso de hacer contacto, asegurarse de que este, por más mínimo que sea, no incomode al prójimo”.

La activista señaló que para lograr crear vínculos de confianza es necesario mostrar respeto ante la persona y preguntar su opinión antes y después de cada movimiento o acción nueva para confirmar que ambos están de acuerdo; por ejemplo, si a una persona le agrada otra y desea salir con ella, lo ideal es preguntar si le incomoda el interés. "Muchas veces, por el contexto seguimos aceptando a personas que insisten mucho, a pesar de haberles dicho que no”.

En estos casos, dijo, es común que “por compromiso” muchas mujeres acepten citas o actividades que en realidad no desean realizar que pueden ir más allá de la pena por decir que no y en ocasiones vienen desde la intimidación o el chantaje, por ejemplo: ‘¿no me vas a dejar invitarte una copa?’, ‘estoy intentando ser amable contigo’, ‘¿cómo no me vas a dar un beso, si te invité la cena?’”.

Identificar el acoso es muy sencillo, asegura Ixkandeox Mendoza, miembro del Frente Latinoamericano por la Participación de las Mujeres; “se siente de inmediato cuando alguien invade tu esfera privada".

“El no es muy poderoso y es una ley universal que se debe respetar siempre y en todos los escenarios”

Mencionó que las mujeres deben poner atención sobre los espacios en los que se está realizando el cortejo, y evitar las jerarquías, pues de acuerdo con Mendoza hay espacios que no son proclives para hacer un cortejo; “en el trabajo, por ejemplo”.

Reconoció que para lograr un ligue libre de violencia la sociedad debe de replantear qué es una relación romántica y los roles de género para que al igual que las mujeres los hombres se sientan libres de ejercer su masculinidad y las mujeres su feminidad.

Lorena Elizabeth Castillo Castillo, directora del Instituto de la Mujer en Cuernavaca (IMC), aseguró que para vivir en plenitud el enamoramiento se debe tener presente cuáles son las muestras de amor reales y cuáles son hostigamiento y control, “porque no es amor que te vigile, controle o cele”.

Comentó que la violencia se mide y en muchos casos se inicia y deja pasar una caricia no permitida.





70.1 por ciento de las mujeres de 15 años y más en México ha experimentado al menos una situación de violencia, de acuerdo con el Inegi









Ligar sin acosar

Para conquistar a una mujer debes saber respetar el espacio personal, sin importar el tiempo que lleven de relación. Aquí te dejamos otros tips para que te acerques a la persona que te gusta sin caer en prácticas desagradables.

1. Debes saber que NO es no, siempre, en cualquier circunstancia, si la otra persona no está dispuesta a hacer algo, ten en cuenta que no puedes obligarla.

2. Ninguna persona tiene derecho a tocar a otra sin su consentimiento; mantén la distancia adecuada para evitar ser invasivo.

3. Siempre pregunta por todo, por ejemplo: "¿Te incomodaría si te doy mi número de teléfono?, ¿Puedo tener tu número telefónico? ¿Puedo acompañarte? ¿Te molesta si tomo tu mano?"

4. Jamás insistas. Evita faltar al respeto y aprende a escuchar a la otra persona.

5. Evita el chantaje para ligar, así como comentarios no solicitados, halagos o preguntar por temas personales.





¡Mucho ojo!

El acoso callejero nunca será una manera de cortejar a una mujer, tampoco enviar nudes que no se soliciten u obligar a la pareja a hacerlo.





























