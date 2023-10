¿Hongos azules en Cuernavaca? ¡Te decimos dónde probarlos!

A 20 minutos del centro de Cuernavaca se encuentra el poblado de Santa María Ahuacatitlán, un lugar que alberga un bosque que cuenta con más de 111 especies de hongos, entre ellos el azul.

El bosque de los hongos azules se encuentra sobre camino a Tepeyte, entrando por el Paraje Camino al Monasterio. Si vas en transporte público, la Ruta 3 te deja a cinco minutos del lugar.

Este proyecto ecoturístico nace en la comunidad, con la misión de recuperar los saberes sobre los hongos que nuestros ancestros dejaron, afirma Marisa Hernández Pérez, anfitriona del lugar, quien, junto con cerca de 25 personas de la comunidad, cuida y opera esta área natural, además de contar con cinco guías certificados ante la Secretaría de Turismo del estado de Morelos.

Marisa afirma que sus padres le enseñaron a identificar a cada tipo de hongo; de hecho, con solo el color se percata si se trata de uno venenoso, tóxico o comestible.

El atractivo del lugar, sin duda, es el hongo azul, que, según Marisa, “se deben a las lluvias; si no llueve lo suficiente no se pigmentan con intensidad; la verdad venir aquí es una actividad bien bonita y familiar que muchos de aquí no saben que existe"

La mejor temporada para ir es entre julio y septiembre, que es cuando los hongos se pigmentan más y se reproducen con más facilidad.

Los hongos azules son comestibles, incluso en la zona de restaurante los preparan ya sea en quesadilla con tortilla de mano y comal de leña o en caldo, que podrás acompañar con un exquisito café de olla.

Una vez que decides venir, debes tomar en cuenta que al ser un lugar boscoso, es probable que el clima sea un poco frío, por lo que se recomienda ir con ropa cómoda y abrigadora.

Recuerda que parte del atractivo es el senderismo, por lo que es necesario que lleves calzado cómodo y una pequeña mochila con botella de agua, pues el recorrido dura aproximadamente tres horas.

En el lugar no encontrarás señal, pero sí gran variedad de actividades como columpios, restaurante y una zona de cabañas donde puedes hospedarte si lo deseas.

Otro de los atractivos es el orquidiario, donde podrás disfrutar de una gran cantidad de plantas y vegetación, y relajarte con el sonido de los grillos y el canto de los pájaros.

El costo es de 40 pesos por persona; sin embargo, el recorrido por el bosque te costará 160 pesos. Éste tiene una duración de tres horas e incluye café y pan.

El parque se abre al público bajo reservación, así que el trato es 100 por ciento personalizado.

"Quiénes vienen siempre regresan, de verdad es un lugar mágico escondido en Cuernavaca que merece ser preservado y admirado", afirma Marisa.