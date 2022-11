¿Haces infeliz a tu lomito?

El maltrato animal en el estado de Morelos está tipificado como un delito, sin embargo, en muchas ocasiones los dueños no miden las consecuencias o ignoran los tratos correctos que se deben brindar a las mascotas.

Por ello, la Fiscalía Ambiental de Cuernavaca, a través de los números de contacto y correo electrónico puede orientar a los dueños para que la mascota tenga un sano esparcimiento y crecimiento.

En cuanto al tema de las denuncias de maltrato animal, la titular de la Fiscalía Ambiental de Cuernavaca, Laura Elizabeth García Méndez dijo que las líneas telefónicas están siempre a disposición de las personas, sin embargo, es necesario que se den las especificaciones de los hechos, el lugar, y sobre todo determinar si se encuentra dentro de Cuernavaca, de no ser así, se tendrá que canalizar al área correspondiente del municipio en cuestión.

Estas se pueden realizar a través de los números telefónicos 777 310 0000, al correo electrónico fisaliaambientalcuernavaca@gmail.com, o por las solicitudes por escrito en las oficinas de la Fiscalía Ambiental en calle Leandro Valle en la colonia Centro de Cuernavaca.

Sin embargo, no siempre las denuncias implican retirar a la mascota de su hogar, por lo que la Fiscalía orienta a los dueños en cuanto al cuidado, protección y salud de las mismas, es decir, cuando las mascotas no son alimentadas correctamente, no tienen espacio adecuado, incluso cuando se encuentran amarrados.

“Se les invita a que sean responsables con su mascota, porque el maltrato no sólo tiene que ver con las agresiones, sino también es no darles de comer, no tenerles en un espacio adecuado, muchas veces eso las personas lo hacen sin saber o a lo mejor sin la intención".

Una vez que se les dice, las personas lo entienden y dejan de hacerlo; ya cuando es una agresión física hacia la mascota obviamente no se puede dejar en la situación y se tiene que retirar”, explicó la fiscal ambiental.

Cabe mencionar que si el dueño no cambia sus cuidados para con la mascota, la fiscalía puede actuar y retirarlo de su hogar, lo que ocasiona que sean colocados en la jefatura de protección animal, para posteriormente darlos en adopción o brindarles un hogar temporal.

Las multas son variadas y dependen de la clase de agresión y maltrato que las mascotas puedan presentar; las cuales pueden oscilar entre 20 UMAS (Unidades de Medida Actualizada) hasta las 100 UMAS, es decir, desde los mil 900 pesos hasta los nueve mil 600 pesos.

