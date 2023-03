Fiesta, música y diversión en Six Flags Hurricane Harbor

Vive la adrenalina al máximo esta temporada de calor en Six Flags Hurricane Harbor Oaxtepec con nuevos y exclusivos eventos que, a partir del 11 de marzo y hasta el 7 de mayo, encantarán a todos. Se trata de Music and Party Fest y Fun Nights, dos espectáculos que no te puedes perder.

El banderazo de inicio se dio este fin de semana, donde decenas de personas se congregaron para disfrutar de estos espectáculos y pasar un excelente día en las albercas, toboganes y todo lo que Six Flags Hurricane Harbor Oaxtepec preparó para ellos.



“Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la historia de Hurricane Harbor Oaxtepec porque, por primera vez, vamos a tener un festival exclusivo de este parque, una temporada única centrada, como su nombre bien lo dice, en la música, en la fiesta, en un ambiente muy divertido que, estoy seguro, que les va encantar”, externó Eduardo Rocha, vocero destinado de Six Flags México.

En las instalaciones del parque acuático más grande de América podrás disfrutar del Music and Party Fest con fiestas de espuma, música en vivo con bandas de pop y rock; para ello se inauguró un magno escenario donde se presentarán los grupos que pondrán el ambiente durante esta temporada.



Además, en punto de las 18:00 horas, cada fin de semana podrás vivir las Fun Nights en las que la entrada para chicos y grandes será gratuita. Vivirás un espectáculo de luces impresionante, montado en el escenario del lago que se encuentra al interior del parque acuático, el cual estará acompañado de música. Un evento 100% familiar.



Próximamente el parque inaugurará una zona de camping, donde los visitantes podrán pasar la noche con toda la comodidad y seguridad que Six Flags Hurricane Harbor les ofrece. El boleto de acceso incluye la zona de camping y dos días en el parque acuático, dependiendo del día de check-in.

En Fun Nights vas a tener la oportunidad de disfrutar de elotes, esquites y una gran variedad de postres y bebidas con y sin alcohol.



Para vivir la experiencia al máximo y deslizarte por los toboganes, nadar en las albercas y presenciar todas las atracciones que tiene preparadas Hurricane Harbor Oaxtepec debes llegar desde las 9:00 horas que abren sus puertas al público; el costo de entrada es de 420 pesos adultos y 190 pesos niños; los menores de un metro con 20 centímetros entran gratis al parque.

Taquitos al pastor, gringas, burritos o una buena torta podrás degustar en este lugar, y más tarde, una hamburguesa deliciosa te espera en el restaurante Johnny Rockets, acompañada de papas y un refresco de tu elección, así como pizzas o hot dogs.



En la apertura de estás nuevas atracciones se contó con la presencia de grupos musicales, quienes prendieron al público hasta las 21:00 horas.

¡Six Flags Hurricane Harbor Oaxtepec es la mejor opción para vivir las vacaciones!

Six Flags Hurricane Harbor Oaxtepec se ubica en la autopista México-Cuautla, en el kilómetro 27 + 200, en Oaxtepec, Morelos. Abre a partir de las 09:00 horas.













