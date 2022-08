[Extranjeros en Morelos] Un viaje en la ciudad rebosante de ternura

El príncipe Miguel de Grecia, nieto del rey Jorge I de ese país. Viajero y deportista, también le interesa la historia y ha publicado numerosos ensayos y novelas de ese género.

Esta que ahora citamos, La emperatriz del adiós, se refiere a Carlota y Maximiliano, y para escribirla el autor tuvo a su disposición cartas y documentos de archivos privados, hasta ese momento inéditos.

En una epístola, Maximiliano escribe a su esposa: “Si no estás demasiado cansada del viaje, se me ha ocurrido ir contigo a Cuernavaca, una ciudad llena de ternura para nosotros y a la que he prometido hacer una visita. Podríamos pasar allí unos días…”.

Los emperadores, dice este autor, en Cuernavaca “descubren un lugar encantador, un valle bendecido por el cielo que les parece una copa de oro engastada en una cadena de montañas que se escalonan bajo tonalidades rosa, púrpura, violeta y azul, unas dentadas y accidentadas como torres apiladas unas encima de otras, otras elevadas y alfombradas de bosques, como las montañas de Suiza; y al fondo, las cimas nevadas de volcanes gigantescos cuyas formas se perfilan contra el azul del cielo. A lo largo del año –de hecho, no hay estaciones–, en esa copa de oro crece una abundantísima vegetación tropical, se ofrecen perfumes embriagadores y frutos deliciosos. El clima es perpetuamente suave y los habitantes parecen cordiales, amables y francos”.

“De pronto Carlota cae enferma. Tiene migrañas, angustia, vértigo, no puede conciliar el sueño. ¿Cuál es la causa de esos males extraños que su robusta salud no conoce? ‘Me han envenenado’”, concluye. Después, en la ciudad de México, “Maximiliano considera que ya es hora de tomarse unas vacaciones, que además le sentarán muy bien a Carlota. Y ¿no es ese lugar bendito de Cuernavaca el mejor al que pueden ir? No ocuparán el Palacio de Cortés, que es realmente demasiado incómodo y vetusto. Han descubierto un lugar paradisiaco, el Jardín Borda. Sin darle más vueltas al asunto, Maximiliano lo compra”.

“Maximiliano y ella dan largos paseos a caballo por los alrededores de Cuernavaca. No se cansan de descubrir pueblos perdidos, pequeños valles invisibles desde lejos, haciendas opulentas o abandonadas a cuyo alrededor crecen pequeñas junglas”.

“Maximiliano está cada vez más enamorado de Cuernavaca. Los días que estaba previsto que pasara allí se amplían a una semana y luego a diez días. A veces llega a quedarse medio mes, mientras que el otro medio lo pasa en Chapultepec, pues ya se niega a residir en el excesivamente vasto e impresionante Palacio de México”.

“Poco a poco surgen los rumores. Blasio [el secretario de Maximiliano] sorprende comentarios, frases murmuradas: parece ser que el emperador engaña a la emperatriz, se dice que el emperador tiene amantes; tal vez sólo una amante, la hija de un funcionario de Cuernavaca de origen indio; tiene diecisiete años, es encantadora”.

“El emperador ha cambiado. El clima, la comida, la atmósfera de este país magnífico y atrayente, pero desorientador e incluso desestabilizador, han actuado sobre él. Los platos demasiado especiados, que él acompaña con vino y champán en cantidades excesivas, le han destrozado el hígado. El orgulloso hijo de los césares austriacos se ha convertido en la imagen de tantos europeos que este país seductor y venenoso perturba antes de transformarlos en tristes héroes de novelas grises”.

“Todo cambia a partir del momento en que empieza a pasar temporadas en Cuernavaca. Nadie habla de otra cosa que no sean las aventuras que presuntamente tiene con una o varias bellezas locales, todas ellas indias o mestizas”.

➡️ Recibe la mejor información semanal a través del Newsletter



Únete a nuestro canal de YouTube

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Local

➡️ Checa los temas de la edición impresa ¡SEMANAL!