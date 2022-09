[Extranjeros en Morelos] En el paraíso del turismo acuático

“Uno de los estados más pequeños de México se identifica con el nombre más grande la insurgencia: Morelos. El sitio de Cuautla, episodio fabuloso; pero todo el estado de Morelos parece una tierra propicia a los acontecimientos más fabulosos. Esté o no en Morelos el paraíso terrenal del México antiguo, o sea Tamoanchan, centro de irradiación del maíz hace veinte y más siglos, lo cierto es que en la época prehispánica llegaban a Tepoztlán peregrinos del lejano sur: Chiapas y Guatemala, para venerar a Tepoztécatl, dios de las cosechas, y por eso, del pulque y de los festejos. Tepoztlán, como Belén y cierto rincón de la India, es uno de aquellos lugares privilegiados del mundo donde una virgen ha dado a luz a un dios. El marco de este místico suceso se antoja irreal: un inmenso anfiteatro rocalloso, con peñascos que semejan castillos y torres de una antiquísima ciudad de reyes y nigromantes. En lo alto de la montaña se yergue la pirámide del Tepozteco”.

Pocas personas conocen este sitio al sur de Jojutla: “Quien opine que los antiguos mexicanos no construyeron sus pirámides como los egipcios, es decir, con enormes bloques de piedra perfectamente labrados, visite en Morelos la ciudad muerta de Chimalacatlán, y hallará prodigiosas estructuras ciclópeas, que parecen construidas más bien por gigantes que por seres humanos”.

“En Cuernavaca Cortés construye su famoso palacio; en Tlaltenango planta las primeras cañas de azúcar importadas de la isla Hispaniola, y establece en Atlacomulco el primer ingenio de México”.

“También el arroz se ha aclimatado muy bien en el estado: el de Jojutla goza de justa reputación. Por su parte, Morelos ha dado al mundo una preciosa flor: la dalia, que de las estribaciones del Popocatépetl fue llevada a Europa”.

“Existen diversos tipos de turismo en el estado: arqueológico, folklórico, artístico, religioso, acuático y muchos más. Si tuviese que hacer una guía del bañista en Morelos, paraíso del turismo acuático, aconsejaría, por experiencia personal, la lucha con el borbollón de Tehuixtla, el diálogo con las iguanas en el río de Coatlán, los esquís en el lago de Tequesquitengo, la radioactivación en el manantial efervescente de Oaxtepec y el juego del cisne en el río de Las Estacas”.

“Hay un imperativo categórico para el turista en Morelos: la visita al templo de Tepalcingo. El frontispicio barroco azteca, único en México, produce un impacto estético. Además, Tepalcingo se vuelve asiento, todos los años, de la primera feria religiosa y comercial de la república; y así en los diáfanos días de la cuaresma, un rincón de Morelos se convierte en espejo de la más límpida tradición mexicana”.

“Este Viernes Santo he visitado cuatro pueblos del estado de Morelos. Cada uno merece una alabanza especial. En Huazulco el templo estaba inmerso en una atmósfera de hondo misterio, porque todas las imágenes, hasta las más pequeñas, estaban cubiertas con telas blancas y moradas. En un altar en Zacualpan vi una representación de la eucaristía que me hizo evocar al Beato Angélico. En Tetela del Volcán, desde la azotea del convento la cúspide del Popo se podía tocar con los dedos. En el atrio, en tanto que los sayones brincaban y guerreaban entre sí, detrás de una enorme cortina negra se crucificaba al Señor: un Cristo negro de nobilísimas facciones. En Yecapixtla me esperaba la más grata sorpresa de este Viernes Santo. En el templo, la cruz con el mártir estaba apoyada en una enorme pared verde de ramas de ciprés, y el pueblo velando al Dios muerto. Me acerqué a la imagen y depuse mi óbolo a sus pies”.

Guía de bañistas

