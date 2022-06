El ayudante de la Juan Morales se muestra orgullosamente gay

Durante la fiesta que se realiza este fin de semana en la colonia Juan Morales, en el municipio de Yecapixtla, en honor a San Juan Bautista, ha llamado la atención el hecho de que las autoridades parezcan mezclar el carácter religioso de la festividad con un mensaje de inclusión adornado con los colores de la bandera LGBT. Para entender mejor lo que ha ocurrido en la que es considerada la segunda colonia más grande del estado de Morelos, hay que considerar el hecho de que su representante vecinal es abiertamente gay.

Así lo expone José Armando Ramírez, ayudante municipal de la colonia:

“Nosotros somos abiertos en ese aspecto”, inicia Ramírez, un joven que se ha abierto camino primero como coreógrafo, y recientemente con la aspiración de lograr un cambio en la comunidad.

Para abrir paso a los eventos populares, que continuarán hasta el próximo lunes, los pobladores decidieron recorrer algunas de las principales calles al ritmo del brinco del chinelo, con el distintivo de ondear una colorida bandera al frente de las comparsas.

“Yo soy gay, para mí no ha habido ningún problema. Esto no me ha impedido llegar a ser ayudante municipal, y nunca se me negó la oportunidad por ser gay. Al contrario: la gente me ha apoyado mucho, no es algo que me de pena y con orgullo he dicho que soy así. Lo importante es trabajar y hacer las cosas bien”, dijo José Armando.

En años pasados, las autoridades de la localidad han organizado festejos que han contado con la participación de comparsas no solo de chinelos, sino también de mojigangas, los disfraces elaborados con cartonería por los habitantes de Zacualpan de Amilpas. Cada año, la fiesta va adquiriendo nuevas magnitudes.

Además de la quema de toritos y de un jaripeo, los pobladores unirán el festejo a Juan Bautista con la celebración de los 22 años del llamado “tianguis de verduras”, que se instala cada lunes en una de las avenidas principales de la colonia, donde decenas de comerciantes ofrecen sus productos a los habitantes de la región.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local

➡️ Checa los temas de la edición impresa ¡SEMANAL!