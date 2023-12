Deseos navideños en Cuernavaca: De juguetes a la paz mundial

Durante la temporada decembrina, El Sol de Cuernavaca realizó un sondeo para conocer los deseos navideños de la comunidad, tanto de niños como de adultos.

Los resultados mostraron una variedad de anhelos, que van desde regalos materiales hasta deseos más profundos y significativos.

Entre los niños encuestados, Lía, de ocho años, expresó su deseo de recibir juguetes de su superhéroe favorito, aspirando a ser una heroína, especialmente en París.

Lía, 8 años escribe su carta de deseos. / Luis Flores | El Sol de Cuernavaca

Zoé, de nueve años, desea un celular para ver su serie favorita y salud para su familia.

Zoé, 9 años, escribe sobre el papel su deseo de un celular nuevo. / Luis Flores | El Sol de Cuernavaca

Urik, de once años, a pesar de admitir no haberse portado muy bien, desea la erradicación del racismo y la discriminación: "Ya no quiero que haya racismo, ni discriminación... Me he portado más o menos, pero a lo mejor Santa Claus me lo puede cumplir".

Urik, 11 años, escribe que desea un mundo sin racismo ni discriminación. / Luis Flores | El Sol de Cuernavaca

Abie, de siete años, expresó un deseo conmovedor: que sus perritos fallecidos regresen con ella: "Lo que quiero no se puede, pero me gustaría que regresaran mis perritos que se me murieron", compartió.

Saraí de nueve años, dijo que la Navidad de le gusta mucho, por lo que espera que en esta temporada su familia sea muy feliz.

Saraí, 9 años, escribe su anhelo de ser una mejor hija. / Luis Flores | El Sol de Cuernavaca

Me gustaría ser una mejor hija, portarme un poquito más bien, y que mi familia viva feliz", explicó Saraí.

Los adultos también compartieron sus deseos, enfocándose en la salud, la prosperidad, la unión y la paz.

Ana, de 27 años, anhelaba pasar tiempo de calidad con su familia y reunirse con su abuelito fallecido.

Ana, 27 años sostiene su carta en donde expresa su deseo de pasar una Navidad memorable. / Luis Flores | El Sol de Cuernavaca

Mauricio, de 67 años, expresó su deseo de paz y armonía tanto personal como global.

"Mi deseo principal es tener salud, paz y armonía con la familia, y también quiero que haya paz y tranquilidad en la sociedad de México y en el mundo", expresó.

Mauricio muestra la hoja en donde escribe sus deseos navideños. / Luis Flores | El Sol de Cuernavaca