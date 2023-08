Misión espacial Chandrayaan 3 de la India llega con éxito a la Luna

La misión espacial de la India Chandrayaan-3 alunizó con éxito en el polo sur de la Luna, tras una compleja maniobra de descenso sobre la superficie de la cara más meridional del satélite, nunca antes explorada.



Chandrayaan-3 ha necesitado 40 días para su recorrido desde que despegó el pasado 14 de julio con el cohete de lanzamiento más grande y pesado de la India.

La nave "Chandrayaan-3 se posó con éxito en la Luna", anunció en su sede la Organización India de Investigación Espacial (ISRO, por sus siglas en inglés), en medio de los aplausos de los ingenieros.





Chandrayaan-3 Mission:

'India🇮🇳,

I reached my destination

and you too!'

: Chandrayaan-3



Chandrayaan-3 has successfully

soft-landed on the moon 🌖!.



Congratulations, India🇮🇳!#Chandrayaan_3#Ch3 — ISRO (@isro) August 23, 2023





El primer ministro indio, el nacionalista hindú Narendra Modi, que se encuentra actualmente en Sudáfrica para asistir a la cumbre de líderes de los BRICS, hizo una pausa en su participación para seguir en línea el momento del alunizaje.



"Estos momentos históricos se convierten en la conciencia eterna de la vida de la nación. Este momento es inolvidable, sin precedentes, es el momento de un toque de clarín de una India desarrollada, es un grito de victoria para la nueva India", dijo el primer ministro visiblemente emocionado.



El alunizaje es un logró especial para la India que vio en 2019 el fracaso de su misión predecesora, el Chandrayaan-2, que tenía el mismo objetivo y que fracasó justamente en la maniobra de desaceleración para tocar la superficie lunar.





Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ISRO | Indian Space Research Org. (@isro.in)



En aquella ocasión, la memoria del país quedó marcada por la imagen del primer ministro tratando de consolar con un abrazo al entonces jefe de ISRO, Kailasavadivoo Sivan, que rompió en llanto con el fracaso.



"Hicimos una promesa en la Tierra y la cumplimos en la Luna. Nuestros camaradas científicos han declarado: 'India está ahora en la Luna'", agregó hoy Modi.









La agencia espacial india había explicado antes que el descenso de los últimos 25 kilómetros desde el espacio hasta la superficie lunar era la parte "más crítica del aterrizaje".



En este paso, la velocidad de aterrizaje era de unos 1,68 kilómetros por segundo, con el Chandrayaan-3 en posición horizontal, así que la maniobra consistirá en pasar a la posición vertical durante el descenso, que dependería de la precisión de un cálculo matemático.



Un error en este cálculo fue el que causó que el Chandrayaa-2 fallara en septiembre de 2019.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El centro de mando de la misión, el MOX, repleto de científicos, invitados especiales y periodistas comenzó a aplaudir de emoción y a abrazarse unos a otros conforme la distancia de descenso superó los dos kilómetros en cuenta regresiva, con la velocidad en constante descenso y superando la marca del intento anterior.