¡Atención! Reyes Magos no recibirán cartas en globo

Melchor, Gaspar y Baltazar informaron que este año las cartas que sean enviadas por lo niños a través de globos no serán recibidas, ya que contaminan mucho.

A través de un breve comunicado difundido a través de las redes sociales, los los tres exhortaron a los niños, pero sobre todo a sus papás, a dejar las cartitas de la forma tradicional:

Debajo del árbol de Navidad

Dentro de un zapato o calcetín

... bien enviarla por correo o en los buzones especiales





Ya no recibiremos sus cartitas en globos, porque contaminan ríos, lagos y mares. Y muchos animalitos confunden el plástico con comida





Lo anterior es parte de la campaña #ReyesMagosSinGlobos y que promueve el respeto y cuidado al medio ambiente entre los niños a fin de garantizarles un futuro mejor.





#Entérate

Mañana abre sus puertas el #PalacioDeLosDeseos en La Quinta Casa de Correos, a partir de las 9:30 am. Te esperamos en Tacuba 1, Centro Histórico.#ReyesMagosSinGlobos

Si aun no has escrito tu carta a Los Reyes Magos, aquí te explicamos cómo👇🏼https://t.co/Lblz44eU30 — Correos de México (@CorreosdeMexico) December 19, 2019





