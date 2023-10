Dengue, una enfermedad que se expande por el cambio climático

Un sábado por la tarde iniciaron los síntomas: diarrea y dolor abdominal intenso. Pero no fue hasta el lunes en la noche cuando el termómetro empezó a marcar más de 38°C. Cada uno de los rincones de mi cuerpecito me dolían desde adentro.

“Es dengue, hazte una biometría y la prueba de antígenos”, me dijo el médico el martes. Ese mismo día corrí a hacerme los análisis: volumen plaquetario medio, bajo y monocitos altos. Anticuerpos: positivos. “Sí, definitivamente tu cuerpo está luchando, pero no es grave, no hay más que hacer más que paracetamol cada seis horas. Si hay sangre en las heces o en las encías, ve a urgencias”. Yo sentía que el alma se aferraba tanto a mis huesos que me dolían mucho. Benditos mosquitos, los odio.

Al 23 de octubre, según la Secretaría de Salud, el 69 por ciento de los casos confirmados corresponden a Yucatán, Veracruz, Quintana Roo, Morelos y Puebla. De hecho, gracias al cambio climático las enfermedades transmitidas por mosquitos rápidamente llegan a casi todo el mundo. Son las hembras las que necesitan sangre para poner sus huevos principalmente de la especie Aedes aegypti. Tras la picadura de un mosquito infectado, el virus se introduce en la corriente sanguínea y comienza a afectar al cuerpo en varias etapas.

Mosquito transmisor de dengue. / Cortesía Víctor Cruz | El Sol de Irapuato

El virus del dengue tiene un periodo de incubación de cuatro a 10 días antes de que aparezcan los síntomas. Una vez en el torrente sanguíneo, el virus infecta a las células blancas, especialmente a los monocitos y macrófagos. Son las células especializadas en la protección de nuestro cuerpo. El virus se replica dentro de estas células y luego se libera nuevamente en la sangre, lo que lleva a un periodo de viremia, es decir, presencia del virus en la sangre.

Luego, el sistema inmunológico reacciona generando anticuerpos y activando otras células inmunitarias para combatir la infección. Esta respuesta puede conducir a síntomas típicos del dengue, como fiebre alta, dolores de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores articulares, diarrea, dolores musculares y erupción cutánea. Las formas más graves se caracterizan por sangrado, daño en los vasos sanguíneos y baja cantidad de plaquetas. Si no se trata adecuadamente estas formas graves pueden ser fatales.

Al 23 de octubre, según la Secretaría de Salud, el 69 por ciento de los casos confirmados corresponden a Yucatán, Veracruz, Quintana Roo, Morelos y Puebla. / Cortesía | Pexels

Es importante destacar que, aunque el dengue puede ser una enfermedad grave, la mayoría de las personas que lo contraen tienen síntomas leves o ninguno. Sin embargo, debido al potencial de complicaciones graves, es crucial buscar atención médica si se sospecha de dengue, especialmente en áreas donde la enfermedad es abundante, como Morelos.

Sigo en recuperación, mi cuerpo aún no se encuentra al 100 pero, lección aprendida: así como el bloqueador solar, el repelente se convertirá de hoy en adelante en uno de mis mejores amigos.