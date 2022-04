Wendy Lizette García, deportista que pone en alto a Morelos

En Morelos las mujeres se han distinguido en el deporte, hoy como un homenaje hablaremos de la medallista, y ahora entrenadora, Wendy Lizette García Patiño. La deportista morelense tiene nuestra admiración por su fuerza, valentía, constancia y al mismo tiempo, por tu ternura, delicadeza y cariño para con su hijo y familia. Merece y se ha ganado todo el respeto y consideración.

Wendy Lizette ha sido seleccionada nacional de las disciplinas de Lucha y Rugby 7, en las cuales destacó a nivel estatal, nacional e internacional, también fue Premio Estatal del Deporte 2019 en el rubro de Protección, Fomento e Impulso de la Práctica de los Deportes.

Sus inicios fueron en el pentatlón

Wendy Inicio en el Pentatlón Deportivo Militar Universitario, donde fue lo básico que le serviría para todo el futuro como deportista, dentro de esta agrupación había un instructor que la invitó a entrenar allá por el mes de septiembre del año 2003 a las luchas, y hasta la fecha señala que no se arrepiente de haber dicho que sí quería practicar Lucha, esté deporte le ha cambiado la vida y señala sin tapujos, puede decir que la rescató.

Wendy, ¿qué has logrado como deportista?

“Bueno, como atleta de Lucha logré ser multimedallista Nacional e Internacional del (2006-2013), recibí el Premio Estatal del Deporte 2008 y como la mejor Deportista de la Década 2000-2010”.

Medallista en el Rugby

“Fui medallista al incursionar en el Rugby, pero no solo estatal, también lo fui a nivel nacional e internacional, participé en Juegos Panamericanos Toronto 2015 donde nos colocamos en el 5º. Lugar que fue muy bueno, asistí a varias giras y campamentos con la selección nacional del 2013 al 2015”.

Nuevo proyecto: entrenadora de lucha

“Después de todo en el año 2016 me retire del Rugby y empecé un nuevo proyecto de lo que me apasiona tanto, como es ser entrenadora de Luchas en Morelos, actualmente soy Entrenadora Estatal y Municipal en Xochitepec y trabajamos fuerte con los niños, los jóvenes que son el futuro de Morelos y de México”.

La lucha le dio la fuerza para enfrentar las dificultades de la vida

“La lucha me enseñó a ser fuerte y a sortear las dificultades de la vida, nada llega si no trabajas y te comprometes con tus sueños. Tener objetivos claros y plasmarlos te hacen consiente de hasta a donde puedes llegar, la lucha vino a darme orden, dirección y sentido a mi vida. Al principio hice lucha porque quería ganar otra medalla, luego seguí porque quería probar mi valía en éste mundo y dejar un legado para mis sucesores. Aún faltan muchas cosas por hacer, pero creo que la mayoría de mis objetivos se han logrado: Uno de ellos fue convertirme en la mejor luchadora y hasta el momento creo que ha sido así, aunque confieso que me encantaría tener un equipo de Campeonas y pasar a la historia como la pionera y no como la única mejor luchadora’.

Mujer, madre y esposa deportista

“Mi vida es caótica, la verdad es que en lo particular quiero dejar un poco de mi en las personas que quiero. Cómo mamá de Toñito quiero ser esa madre presente que yo no tuve, que él sepa que siempre estaré para el, y por otro lado trato de dedicarle tiempo de calidad, sólo nosotros dos compartiendo una salida, un viaje, una película, un helado. Ser esposa es más fácil, y es que Antonio me complementa mucho, ambos nos damos lo mejor de cada uno, y sobre todo el es un hombre extremadamente paciente”.

"Ser entrenadora-profesora es todo un reto"

“Luego viene el rol profesional, en ese trato de no rebasar mis preocupaciones, aunque confieso que ser entrenadora-profesora es todo un reto, ya que al ser mi primer amor me es difícil soltar horas de dedicación con lo que hago, puedo pasar horas en el trabajo y sentir que me faltó; de hecho ese es un tema que estoy trabajando en terapia”.

"Estoy en un ambiente libre de machismo y violencia"

“No me gusta compararme con nadie, sé que como mujer es más complicado lograr ciertas cosas, somos subestimadas y en algunos casos hasta ignoradas; sin embargo, todo depende de tu actitud y de que tan fuerte seas para enfrentar la vida y los obstáculos que en ella se te presenten. Decir que soy mejor que un hombre cuando tengo un esposo y un hijo maravilloso, o amigos que son redes de apoyo y me han motivado a salir adelante, sería muy egoísta y hablaría de un estancamiento, no todos son iguales y además yo he buscado estar en ambientes libres de machismo o violencia, eso no quiere decir que no haya tenido malas experiencias; pero eso me hizo saber dónde si y dónde no, o con quién si estar y compartir lo mejor de mí”.

"Me preocupan los índices de violencia y feminicidios"

“Por último confieso que, si me alarma y me preocupan los índices de violencia o feminicidios, pensar que puedo salir a trabajar o ir de compras y ya no regresar, ¿a que se deba esto?, siento que es una ruptura en el tejido social, a la omisión de ciertos sectores, a qué las leyes no son más estrictas y castigan severamente la violencia, mucho del personal que se encuentra en Fiscalía debería ser más empático con las víctimas y brindar acompañamientos que inciten a la denuncia oportuna.









