Van las Tlahuicas a la final nacional

El equipo de Tlahuicas Rugby Morelos en la rama femenil, hicieron gran cierre de temporada de la Zona Centro de Primera Fuerza, al vencer en la cancha El Llano al conjunto de White Thunder con marcador de 31-5; resultado con el que las Tlahuica amarraron el boleto para la final nacional.

En esta jornada, las morelenses hicieron valer la condición de local imponiendo su estilo de juego desde el arranque del partido, sin darle oportunidad a las rivales de poder adaptarse en el terreno de juego, por lo que fueron bastante ambiciosas para lograr el objetivo de sumar el triunfo con un juego ofensivo que les fueron dando los puntos necesarios para llevarse la victoria. Con esto, se muestran motivadas de alcanzar el triunfo y el pase a la siguiente fase en la que sin lugar a dudas, saben que no será una pelea sencilla pero que están más que listas para darlo todo dentro de la cancha.

En esta división 10s, los tries de las morelenses estuvieron a cargo de Yesenia Maxinez que anotó cuatro y Amairani Sánchez con uno; mientras que las conversiones fueron cinco de Fátima Josahandy Flores.

Mientras tanto y como visitantes, al conjunto morelense en la rama varonil no le fue nada bien en la confrontación ante los líderes de la zona metropolitana de segunda fuerza de la modalidad 15s, los Salvajes, quienes en casa, vencieron al equipo Tlahuica Rugby con una pizarra de 57-17, pese a las firmes intenciones de los morelenses de jugar por nota, en el terreno de los veracruzanos no pudieron meterse en la zona de gol y los Salvajes mostraron que son los mejores de esta división, superiores ante los visitantes que a pesar del cambio de estrategia, no les alcanzó para la reacción en este duelo. Por parte del equipo morelense varonil los tries fueron de Yael Ramos Vera que sumo tres y así como una conversión.

Los morelenses tendrán que esperar los resultados finales de los equipos de esta división y esperar si les alcanza para llegar a la fiesta final, entrenarán esta semana a espera de ver sí continuarán en la pelea de esta temporada.