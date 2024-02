Con 106 escuadras arranca torneo de Primavera de tocho bandera

La larga espera al fin terminó y el futbol bandera o tocho bandera al fin dará inicio con el torneo de Primavera 2024 dentro de la liga estatal más grande de Morelos, la Flag Morelos con sede en campos de Jiutepec.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

Desde la segunda semana de diciembre de 2023 cuando finalizó el torneo de Otoño, uno de los tres que se organizan en el año dentro de la organización del futbol bandera, los emparrillados del complejo de Santo Domingo quedaron a la espera de volver a tener actividad oficial.

Deportes Pretemporada de Tocho Bandera inicia en Cuautla

A casi dos meses se reanudará la actividad regresando los equipos a la competencia en cinco divisiones de la rama femenil y cuatro de la rama varonil.

Por las femeniles, la división 1, antes categoría Oro (Golden), se tendrán en actividad a solo cuatro escuadras para el arranque de este domingo. Cifra que contrasta con las 14 que participarán en las divisiones 4 y 5.

En la 2 se tendrán a ocho escuadras, y en la 3 a 10 combinados. En suma, para este arranque de temporada se contará con un total de 50 equipos femeniles distribuidos en las cinco divisiones.

Entre los varones, en la división 1 se tendrán ocho escuadras en competencia, en la división 2 serán 16 equipos, en la 3 se tendrá un récord de 20 escuadrones en el campo; y por la cuarta categoría estarán 12, para hacer un total de 56 equipos.

Entre las 9 divisiones serán un total de 106 los equipos los que comienzan a partir de este domingo la temporada de Primavera 2024.

Juegos de la tercera fuerza varonil

La categoría de tercer nivel varonil será la más nutrida para este domingo en la fecha inicial. Los encuentros darán inicio desde las 8 de la mañana con los juegos inaugurales de la temporada.

A esa hora habrá tres partidos; en el campo 1, Mayekawa Pistons se mide a Generales, en el emparrillado 3, los renegados serán rivales de EvarTeam; y en el césped 4, los Monkeys serán adversarios de los RaptorsFlag.

Deportes Tocho Bandera está listo para el torneo de Primavera 2024

Más tarde, a las 8:50 horas, MightyPigs se verán las caras con Setinels en el campo 3. A las 10:45 arrancarán dos partidos: Caudillos de Zapata se miden a FlagExs en el campo 1; y en el 5, los Pinketos serán rivales de Eternals.

A las 11:40 horas en el empastado 2, Bandidos se mide a Lions; a las 13:30 horas, Wildcast se enfrentan a Punishers en la cancha 1.

A las 14:25 horas en el emparrillado 3, NFL se enfrenta a Elefantes by The office. Y para finalizar la ardua jornada, a las 15:20 horas en el campo 5, M and M se verán las caras con Barbajanes byPinks.