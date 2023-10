Teresa Ramos se lanza al ruedo en el Gran Prix de boxeo

Teresa Ramos de Cuautla es una de seis pugilistas que estarán representando a Morelos en el Festival Olímpico Grand Prix de boxeo que inicia a partir de este lunes 2 de octubre en Oaxtepec. La peleadora de 26 años se prepara en el gimnasio Brutales Boxing de la heroica bajo las indicaciones del entrenador José Manuel Castillo.

Tendrá su debut en un campeonato nacional de la Federación Mexicana de Boxeo con apenas año y medio de haber iniciado la práctica de la disciplina.

Es la única mujer de seis peleadores de Morelos que tendrá actividad dentro de la categoría Elite, llamada Grand Prix, junto a Víctor Perdomo de la rama varonil que también tendrá participación en esta misma categoría.

El grupo de morelenses se complementa con cuatro peleadores que estarán en categorías menores, como son la Preinfantil y Escolar.

Teresa Ramos que ha sabido combinar el deporte con su profesión, en entrevista comenta que se trata de su primer evento nacional, “estoy muy emocionada porque es una oportunidad única de poder competir contra chicas que han sido medallistas nacionales y es tomar el reto en compañía de los coaches que me han estado preparando”.

“Tengo realmente poco de práctica, un año y seis meses, pero toda el hambre y las ganas de lograr algo en el boxeo, son más grandes que el poco tiempo que llevo”, indicó.

Sobre su inclusión dentro del rudo deporte de los puños, la atleta confesó que es una disciplina que siempre le llamó la atención desde años atrás, de ahí que decidiera ponerse los guantes ahora que ya tiene la dependencia económica gracias a su profesión.

“Desde más joven me gustaba mucho el boxeo pero nunca tuve la oportunidad, y ahora que la tengo, me he aferrado y aquí estamos por el amor al deporte”.

Óscar García | El Sol de Cuautla

La cuautlense estará participando en su primer Nacional dentro de la división welter, que es para pesos de 60 hasta 66 kilogramos, donde tendrá como rivales a peleadoras de otras entidades como son Suzeth Ramírez de Chihuahua, y Almendra González de Guerrero.

Respecto al crecimiento de su peleadora, el entrenador de Brutales Boxing, José Manuel Castillo destacó las cualidades de Teresa: “es muy valiente, desde que llegó a entrenar, a diferencia de muchos, es muy dedicada, muy responsable con sus tiempos porque también es profesionista, la verdad casi nunca falta, a pesar del poco tiempo, ese año y medio lo ha sabido aprovechar; ella es la responsable de sus logros, nosotros solo somos un apoyo en su camino y estamos muy contentos por sus objetivos y los logros que ha tenido”.

Por último, sobre los pormenores de lo que será la participación de su dirigida en el torneo que se llevará a cabo de lunes a viernes en el interior del Club Dorados Oaxtepec, el entrenador comentó:

“El torneo inicia el lunes, aunque desde el domingo tiene que ingresar para el sorteo, las peleas son por eliminación directa y esperamos que Teresa sea la ganadora de la medalla de oro; esperamos que la gente de Cuautla asista en su apoyo, ya que será entrada libre, así que los invitamos a impulsar a nuestra única peleadora de Cuautla”.